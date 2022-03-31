Thừa nhận với đàn chị đang crush một người trong showbiz, Hồ Quang Hiếu có màn ''quay xe'' khiến netizen chóng mặt

Sao Việt 31/03/2022 10:07

Hồ Quang Hiếu và Lý Nhã Kỳ đang vướng vào tin đồn hẹn hò trong khoảng thời gian gần đây. Mới đây nhất, giọng ca'' con bướm xuân'' cũng đã có những lời tâm sự với người đàn chị về chủ đề tình yêu.

Hồ Quang Hiếu luôn là nam ca sĩ gây được sự chú ý mỗi khi xuất hiện, chính vì vậy mà chuyện tình cảm, đời tư của anh chàng cũng luôn được NHM hết mực quan tâm.Kể từ sau chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Bảo Anh tan vỡ, giọng ca ''con bướm xuân'' cũng đã không quen bất kỳ ai trong khoảng thời gian đó tới nay, dù cho đã từng có nhiều tin đồn anh đang quen một vài người khác nhưng tất cả chỉ mới dừng ở mức tin đồn.Gần đây, nam ca sĩ bất giờ xuất hiện trong talkshow Mợ Chảnh của Lý Nhã Kỳ và còn tâm sự chuyện tình cảm thầm kín với đàn chị.

Thừa nhận với đàn chị đang crush một người trong showbiz, Hồ Quang Hiếu có màn ''quay xe'' khiến netizen chóng mặt - Ảnh 1 

Trước mặt Lý Nhã Kỳ, Hồ Quang Hiếu thừa nhận anh bị rung động với một người trong nghề nhưng không dám thổ lộ tình cảm

Thừa nhận với đàn chị đang crush một người trong showbiz, Hồ Quang Hiếu có màn ''quay xe'' khiến netizen chóng mặt - Ảnh 2

Thừa nhận với đàn chị đang crush một người trong showbiz, Hồ Quang Hiếu có màn ''quay xe'' khiến netizen chóng mặt - Ảnh 3
 NHM cũng đã bông đùa khi thấy Hồ Quang Hiếu và Lý Nhã Kỳ thân thiết dạo gần đây ''Thôi thì 2 chị đến với nhau luôn đi''

Cụ thể, sau khi nghe Lý Nhã Kỳ than ế vì mãi không chọn được người phù hợp, Hồ Quang Hiếu tỏ ra đồng cảm với người đàn chị bởi bản thân anh cũng đang trong tình trạng tương tự : “2-3 năm nay, tôi chưa yêu và cũng không có cảm xúc. Tuy nhiên, gần đây, tôi chợt có cảm xúc với một người con gái trong nghề. Tôi đang bắt đầu tìm hiểu cô ấy nhưng không dám thổ lộ. Tôi cần mạnh mẽ hơn vì hiện tại ốm yếu quá. Còn nhiều thứ tôi chưa dám tỏ tình. Gần đây, tôi có dịp tình cờ tiếp xúc với người đó thì mình cảm thấy tự nhiên lại cho mình cảm xúc này cũng khá lâu rồi, thì bắt đầu mình yêu, mình bắt đầu tìm hiểu người ta”.

Đặc biệt nhất, trên sóng chương trình, Hồ Quang Hiếu còn doạ công khai crush của Lý Nhã Kỳ khiến đàn chị bối rối, đỏ mặt phủ nhận ngay: “Chưa có yêu, tôi không dám mở lòng với một người, không phải vì tôi không có cảm xúc mà là tôi sợ tạo áp lực cho người ta. Đôi khi, chính tôi cũng chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới dù kết thúc mối tình cũ đã được 3 năm rồi”.

Tuy nhiên, gần đây nam ca sĩ điển trai cũng cho biết việc anh crush người con gái trong nghề gần đây đã chính thức ''toang''.Hiện tại, anh vẫn đang độc thân và rất sẵn sàng tìm hiểu một ai đó khác nếu như cảm thấy hợp.

 

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