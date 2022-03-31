Nathan Lee lên tiếng vụ mua độc quyền thương hiệu ''Cao Thái Sơn'', gây bất ngờ khi ''bênh vực kẻ thù''

Sao Việt 31/03/2022 11:48

Vào tối hôm qua, các trang mạng xã hội đã đăng tải hàng loạt thông tin liên quan về vụ việc, Nathan Lee đã quyết định mua độc quyền thương hiệu ''Cao Thái Sơn''. Tuy nhiên, thì mới đây người trong cuộc đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, lùm xùm giữa Nathan Lee - Cao Thái Sơn nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Tính đến hiện tại, màn “khẩu chiến” của cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay xích mích được hòa giải. 

Không chỉ gay gắt công kích, mỉa mai tài năng của đối thủ. Nathan Lee còn chơi lớn khi vung tiền mua lại độc quyền nhiều bản hit gắn với sự nghiệp Cao Thái Sơn như: Con đường mưa, Pha Lê Tím…điều này cũng đồng nghĩa nam ca sĩ gốc Huế sẽ không thể kiếm được lợi nhuận từ những bản hit của mình nữa.

Nathan Lee lên tiếng vụ mua độc quyền thương hiệu ''Cao Thái Sơn'', gây bất ngờ khi ''bênh vực kẻ thù'' - Ảnh 1
Nathan Lee và Cao Thái Sơn từng có khoảng thời gian liên tục ''cà khịa'' nhau trên MXH - Ảnh:Internet

Tối 30/03, MXH lại rầm rộ trước thông tin Nathan Lee tiếp tục ''hâm nóng'' drama bằng cách đăng ký độc quyền thương hiệu “Cao Thái Sơn”. Tuy nhiên, thì vẫn chưa có thông tin chính thức nào được ra cả.

Trở lại với những người trong cuộc. Mới đây nhất, Cao Thái Sơn đã chính thức có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào. Trái ngược với những gì mà NHM đã tưởng tượng là anh chàng sẽ có màn đáp trả đủ ''sức nặng'' về phía Nathan Lee, anh lại khoe ảnh checkin tại 1 khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt kèm dòng trạng thái không quan tâm: “Cứ yêu đi… vì cuộc đời cho phép”. 

Nathan Lee lên tiếng vụ mua độc quyền thương hiệu ''Cao Thái Sơn'', gây bất ngờ khi ''bênh vực kẻ thù'' - Ảnh 2

Nathan Lee lên tiếng vụ mua độc quyền thương hiệu ''Cao Thái Sơn'', gây bất ngờ khi ''bênh vực kẻ thù'' - Ảnh 3
 Hình ảnh mới nhất trên trang FB cá nhân của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Còn đối với Nathan Lee, nam ca sĩ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí anh còn hỏi lại thông tin này đến từ đâu. Cụ thể, Nathan Lee cho hay :

“Tôi có thể khẳng định rằng thông tin nói trên không xuất phát từ phía tôi. Hiện tại tôi đang chuẩn bị ra MV mới, tôi không như một số người thích gây sự chú ý để câu kéo dư luận khi sắp có sản phẩm.

Những gì tôi làm đều tử tế, nên tôi sẽ không dùng những chiêu trò không cần thiết. Vậy nên, với sự việc này, tôi sẽ không đưa ra bất cứ phát ngôn nào cả!”

 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, 1 dấu hiệu là tên gọi hoặc logo nếu muốn được độc quyền sử dụng, cần phải thực hiện thủ tục "đăng ký nhãn hiệu" tại Cơ quan quản lý Nhà Nước về Sở hữu trí tuệ.

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu thương hiệu có quyền sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu/logo trùng, tương tự dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ trong lãnh thổ Việt Nam. 

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