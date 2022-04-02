Bị đồn bạn trai cũ 'đi đường quyền' với mình giữa nơi công cộng, Cindy Lư có màn đáp trả 'đanh thép' vào lúc giữa đêm

Thông tin về việc nam ca sĩ Đạt G vừa có xích mích, ẩu đả tại nơi công cộng đang được dư luận quan tâm rất nhiều. Nhất là khi người được cho bị nam ca sĩ 'đi đường quyền' lại chính là Cindy Lư - bạn gái cũ của anh.

Đạt G và Cindy Lư từng có một thời gian ngắn bên nhau đầy ngọt ngào và mặn nồng. Nam ca sĩ còn tỏ ra mình là một người đàn ông của gia đình khi luôn chăm sóc mẹ con Cindy Lư một cách chu đáo khi những công việc như thay tã, chơi với con của Cindy Lư, đều do chính tay nam ca sĩ làm. Tưởng chừng như cả 2 sẽ gắn bó với nhau lâu dài, thì bất ngờ thay cả 2 đã tuyên bố 'đường ai,nấy đi' cách đây không lâu. Để lại cho người hâm mộ của cả 2, sự tiếc nuối nhất định.

Hình ảnh được cho là Đạt G đi đường quyền với bạn gái cũ - Ảnh: cắt từ clip Mới đây trên các diễn đàn bất ngờ lan truyền một đoạn video khiến dân tình nghi ngờ là Đạt G "tác động vật lý" với Cindy Lư. Cụ thể trong đoạn clip, nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã đi 'đường quyền' với bạn gái cũ của mình. Đứng trước loạt nghi vấn liên quan đến bạn trai cũ, Cindy Lư đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh giữa đêm: "Dạ không phải em, không liên quan đến em. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ".

Story mới nhất của cô nàng phủ nhận việc bị bạn trai cũ 'tác động vật lý' với mình Đạt G và Cindy Lư hồi còn yêu nhau - Ảnh : Internet Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và ngoại trừ Cindy Lư đã lên tiếng thì người còn lại Đạt G vẫn chưa có động thái gì nên vẫn chưa có gì để khẳng định cụ thể việc nam ca sĩ 'tác động vật lý' với Cindy Lư. Dù vậy, nhiều cư dân mạng cũng vô cùng hoài nghi bởi trước đó chủ nhân bản hit "Bánh Mì Không" cũng từng bị người yêu cũ của mình là Du Uyên tố có hành động thiếu chuẩn mực, "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" trong quá trình yêu nhau.

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