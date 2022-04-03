Sao Việt ''lên đồ'' đi bar : người thần thái 'ngút trời', người thì quyến rũ, xinh đẹp đến khó cưỡng

Trong phim "Bẫy Ngọt Ngào", Minh Hằng thủ vai nhà thiết kế thời trang Quỳnh Lam, chính vì thế cô luôn xuất hiện với những bộ cánh ấn tượng và cực kỳ quyến rũ trong mắt những cánh mày râu.

Trong ''Bẫy Ngọt Ngào'' người hâm mộ đã phát sốt khi chứng kiến nữ diễn viên diện lên mình những bộ váy hở bạo xẻ sâu. Tuy nhiên, với thân hình 'chuẩn không chỉnh' của mình tất cả đều được Minh Hằng 'cân' một cách hoàn hảo và nhận được lời khen rất nhiều từ phía người hâm mộ.

Lan Ngọc và Nhã Phương thần thái quyến rũ trong outfit đi bar trong phim của mình - Ảnh:Internet

Trong phim “1990″, Ninh Dương Lan Ngọc cũng có phân cảnh đi bar cùng hai cô bạn thân là Jessica Diễm và Nhã Ca . Là cô nàng sành điệu và có một body tuyệt đẹp, không khó để cho cô nàng diễn viên có thể lựa chọn một bộ váy quyến rũ để diện lên mình và chiếc váy tím lệch vai vừa nữ tính vừa gợi cảm mà Lan Ngọc diện trong bộ phim đã toát lên tinh thần của quý cô 30 tuổi hiện đại, sang chảnh.

Trong khi đó, Nhã Phương trong vai Nhã Ca – một nữ nhà văn đã lập gia đình. Thế nhưng lúc đi bar cùng bạn bè, cô nàng như gái đôi mươi, không kém cạnh ai khi diện đầm hai dây khoe trọn điểm mạnh hình thể.

Khả Ngân

Ảnh minh họa: Internet

Trong phim 11 Tháng 5 Ngày, Tuệ Nhi (Khả Ngân đóng) cũng có phân cảnh đi bar giải sầu với bạn diễn Thanh Sơn. Nữ diễn viên chọn chiếc váy đen cúp ngực, khoe vai trần thanh mảnh.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, toàn bộ phong cách thời trang của Khả Ngân trong phim “11 tháng 5 ngày” đều do tự tay cô chuẩn bị. Nữ diễn viên cũng cho biết thay vì dựa vào stylist, cô tự tin mình có thể đảm nhận luôn cả phần việc này khi nữ diễn viên đã đọc rất kỹ kịch bản và biết đâu là những trang phục sẽ phù hợp với nhân vật ''Tuệ Nhi'' trong phim.

Và những gì diễn ra sau đó đã vượt ngoài sự thành công của mong đợi, bộ phim ''11 tháng 5 ngày'' do Khả Ngân thủ vai đã chiếm sóng khắp vtv, nhân vật ''Tuệ Nhi'' trong phim cũng được khán giả vô cùng yêu quý bởi vẻ phong cách vừa quyến rũ, xinh đẹp cho đến phong cách đời thường cuốn hút dù chỉ khoác lên mình những outfit giản dị.

Phương Oanh

Phương Oanh và outfit đi bar trong phim 'Hương vị tình thân' khiến nhiều người đánh giá là 'Thảm họa thời trang'

Thời trang ngoài đời của Phương Oanh vốn sành điệu, thế nhưng cô lại gây thất vọng vì thường xuất hiện trên phim với những outfit dìm nhan sắc của bản thân.

Còn nhớ trong bộ phim 'Hương vị tình thân' khán giả đã nhiều lần chê trách stylist của cô nàng khi luôn đưa cho nữ diễn viên xinh đẹp những bộ outfit làm mờ đi vẻ đẹp và thần thái cuốn hút của cô nàng.

Hồng Diễm

Hồng Diễm cực kỳ cuốn hút trong bộ phim 'Hướng dương ngược nắng' - Ảnh: Internet

Trong phim “Hướng Dương Ngược Nắng” mới vừa ra mắt gần đây hồi cuối năm 2021, Hồng Diễm đã không khỏi khiến cho các netizen phải một phen phát sốt khi lên bar xập xình, chuẩn hot girl cá tính. Lúc thì mặc váy ngắn, đi boots, khi khác lại thay đổi với quần rách gối, áo sơ mi sơ vin rối cùng gương mặt được trang điểm sắc sảo, quyến rũ.

Quỳnh Nga

Quỳnh Nga xinh đẹp, quyến rũ trong outfit đi Bar trên phim của mình - Ảnh: Internet

Được biết đến là nữ diễn viên có vóc dáng và gương mặt cực kỳ xinh đẹp và không có chỗ nào phải chê cả. Vì vậy, mà trong những lần khán giả được chứng kiến cô nàng trưng diện những bộ outfit lên bar, tất cả đều phải hoa mắt trầm trồ bởi vẻ đẹp rạng ngời và thần thái cuốn hút của nữ diễn viên.