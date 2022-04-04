Cả Karik và Thúy Ngân đều chọn cột mốc kết hôn, sinh con giống nhau, netizen dậy sóng 'Mình hợp nhau đến như vậy, tại sao không công khai cho rồi'

Sao Việt 04/04/2022 09:06

Câu trả lời trùng khớp của cả hai đang khiến cho netizen trở nên xôn xao và phấn khích hơn bao giờ hết.

Mới đây trong một chương trình trò chuyện - Karik với vai trò khách mời. Tại đây, nam rapper đã có những chia sẻ mới nhất về những dự định, định hướng của mình trong tương lai trong vòng 3 năm tới đây.

Tuy nhiên, điều làm NHM cảm thấy như phát điên vì câu trả lời của anh. Đó chính là khi nam rapper công bố khoảng thời gian mà mình sẽ kết hôn, sinh con.

Cả Karik và Thúy Ngân đều chọn cột mốc kết hôn, sinh con giống nhau, netizen dậy sóng 'Mình hợp nhau đến như vậy, tại sao không công khai cho rồi' - Ảnh 1
Cả Karik và Thúy Ngân đều chọn cột mốc kết hôn, sinh con giống nhau, netizen dậy sóng 'Mình hợp nhau đến như vậy, tại sao không công khai cho rồi' - Ảnh 2
 Netizen bấn loạn với câu trả lời của nam rapper

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi từ MC: "Trong 3 năm tới em nghĩ em đang làm gì, ở đâu, như thế nào?". Karik tiết lộ: "Em nghĩ chắc em đang ở nhà, đang bế con. Nói thật em rất muốn có con. Tại vì cuộc đời tất cả những thăng trầm, nỗi buồn em đã trải qua hết rồi. Bây giờ nhiều lúc không biết cảm giác mình chăm đứa con sẽ như thế nào".

Có thể thấy ở tuổi 32, Karik đang bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc lập gia đình. Ngay sau câu trả lời của mình, phía dưới dòng bình luận của chương trình hàng loạt comment réo tên Thúy Ngân. 

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như cách đây không lâu Thúy Ngân từng chia sẻ chuyện kết hôn và thật trung hợp thay cả 2 đều chọn cột mốc y chang nhau. Nhiều người thậm chí còn bình luận vui ''Mình hợp nhau đến như vậy, tại sao không công khai luôn cho rồi '' .

Cả Karik và Thúy Ngân đều chọn cột mốc kết hôn, sinh con giống nhau, netizen dậy sóng 'Mình hợp nhau đến như vậy, tại sao không công khai cho rồi' - Ảnh 3

Thúy Ngân chia sẻ: "Khoảng 2 năm trước, tôi nhìn tình yêu khó hơn bây giờ. Càng lớn và hiểu chuyện, tôi thấy mọi thứ xung quanh đơn giản, trong lòng tự khắc thoải mái. Ngày xưa, tôi có đặt ra nhiều tiêu chuẩn chọn bạn trai, phải đạt mới yêu. 

Hiện, nếu gặp được một người thấu hiểu cho công việc, tâm tư là tôi thấy vui rồi, không đòi hỏi người ấy phải giàu, cao hay đẹp trai. Tôi xác định nghiệp diễn là cả đời và người đàn ông nào chấp nhận được việc đó tôi mới lấy làm chồng.

Cha tôi thường hối thúc con gái lấy chồng, sinh con. Nhưng tôi bảo: 'Hãy cho con thêm 3 năm nữa để làm nghề, thỏa ước mơ'. Bây giờ tôi lấy chồng, chắc sẽ rất khó để làm tốt việc khác. Vài năm nữa tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn, dồn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ. Tôi thích kiểu phụ nữ năng động, ra ngoài đi làm hay về nhà đều phải biết sắp xếp, chu toàn mọi việc".

Trên các hội nhóm MXH, cặp đôi Karik và Thúy Ngân cũng được dân mạng 'đẩy thuyền' rất nhiệt tình. Tuy nhiên, đó vẫn mới chỉ là mong muốn của người hâm mộ, còn ở thời điểm hiện tại 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào cả.

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Từ khóa:   RapperKarik karik Diễn viên Thúy Ngân Thúy Ngân Karik

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