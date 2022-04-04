Hari Won hết lần này đến lần khác bị nghi có bầu, netizen nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, hóa ra chỉ vì một thói quen ?

Cũng đã 5 năm kể từ ngày, Hari Won cùng ông xã Trấn Thành lên xe hoa. Tuy nhiên, cho đến nay cặp đôi vẫn chưa có con dù cho nữ ca sĩ liên tục bị nghi vấn đang có tin vui.
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Nếu là fan cứng của Hari Won, dân tình sẽ bị 5 đến 7 lần mừng hụt vì nữ ca sĩ lộ hint như phụ nữ mang thai nhưng sau đó lại lên tiếng và có hành động phủ nhận. Cặp đôi cho biết, cả 2 vẫn chưa vội trong việc sinh con vì vẫn còn đang vướng bận công việc, lẫn cuộc sống của cả 2 vẫn đang cực kỳ hạnh phúc nên chưa có gì phải 'gấp rút' cả.
Cho đến mới đây, Hari Won vừa đăng khoảnh khắc chill chill bằng cách hát karaoke trong căn hộ của mình. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến khả năng ca hát của cô nàng, netizen đều hướng sự chú ý của mình đến thân hình của Hari Won.
Cụ thể, góc quay hình và trang phục của vợ Trấn Thành không khác gì phụ nữ đang mang thai. Chiếc áo form rộng, vô tình khiến cho thân hình của Hari Won to lên bất thường, chẳng khác gì của một người phụ nữ đang mang thai cả. Bà xã Trấn Thành luôn ưu thích những outfit thoải mái, cũng vì vậy mà cô thường hay lựa chọn những bộ quần áo oversize để diện lên người và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến netizen luôn lầm tưởng nữ ca sĩ đang mang bầu.
Trước đó, khi nói về tin đồn vòng 2 thay đổi, Hari Won "dở khóc dở cười" trần tình: "Bụng to ra là mập đó mọi người. Tôi cũng bị đồn bầu bí trên dưới 20 lần, riết cũng quen. Không biết sao mà bé mỡ cứ tích tụ hoài mà không sinh ra được. Hi vọng sau mùa dịch này, tôi sẽ hết bé mỡ và không có tin đồn bầu bí nữa. Nếu có tin tức tốt, tôi sẽ thông báo cho mọi người".