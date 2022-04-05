Chất chơi đại gia như ca sĩ Tuấn Hưng, làm một việc cho bà xã mà cô vợ nào cũng ao ước được chồng làm 1 lần trong đời

Tuấn Hưng là một trong những ca sĩ giàu có trong showbiz Việt. Ngoài sự nghiệp ca hát thành công, anh và vợ còn sở hữu nhiều bất động sản đáng giá và công việc kinh doanh thuận lợi.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, giọng ca ''Tìm lại bầu trời'' thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về siêu xe hay những buổi đi chơi cùng với vợ con tại những nhà hàng sang trọng. Vốn nổi tiếng là một đại gia của ''showbiz Việt'' nhưng không vì thế mà anh chàng lại quên đi nhiệm vụ chăm lo vợ con, mà trái lại anh cực kỳ yêu thương vợ và con.

Căn biệt thự được Tuấn Hưng chọn để làm quà kỷ niệm cưới

Bằng chứng là nhân dịp kỷ niệm 8 năm kết hôn, ca sĩ Tuấn Hưng vừa quyết định mua một căn biệt thự ở Hội An để tặng bà xã và các con.

Tuấn Hưng chia sẻ lý do tại sao muốn mua căn biệt thự này đến vậy - Ảnh: chụp màn hình

Theo nguồn tin riêng, cơ ngơi mới mua của nam ca sĩ có giá trị lên đến 50 tỷ đồng, được thiết kế sang trọng và hướng nhà nhìn thẳng ra biển.

''Sau chuyến nghỉ dưỡng cả nhà tại Quy Nhơn thấy ai cũng vui vẻ và khoẻ hẳn lên , đặc biệt là 4 cụ thân sinh ra vợ chồng mình , các con thì luôn miệng hỏi Bố ơi bao giờ đi chơi biển nữa ạ…?

Thế là cái suy nghĩ sở hữu và tìm 1 chỗ cho gia đình nghỉ ngơi vui chơi bắt đầu .

Cứ nghĩ cảnh nắm tay vợ và mở cửa căn phòng mở cửa ra là thấy biển , là rộn ràng háo hức .

Đã nghĩ đến nhiều và bắt đầu theo đuổi.

Sẽ bán xe cộ các thứ để mua bằng được . Thề . Trần Thu Hương ''.

Tuấn Hưng viết MXH. Có thể thấy anh cực kỳ nghiêm túc trong việc sẽ bỏ ra một số tiền ''khổng lồ'' để sở hữu căn biệt thự này.