Chất chơi đại gia như ca sĩ Tuấn Hưng, làm một việc cho bà xã mà cô vợ nào cũng ao ước được chồng làm 1 lần trong đời

Sao Việt 05/04/2022 11:19

Mới đây, Tuấn Hưng vừa có một bất ngờ 'nho nhỏ' dành tặng cho cô vợ xinh đẹp của mình.

 

 

Tuấn Hưng là một trong những ca sĩ giàu có trong showbiz Việt. Ngoài sự nghiệp ca hát thành công, anh và vợ còn sở hữu nhiều bất động sản đáng giá và công việc kinh doanh thuận lợi.

Chất chơi đại gia như ca sĩ Tuấn Hưng, làm một việc cho bà xã mà cô vợ nào cũng ao ước được chồng làm 1 lần trong đời - Ảnh 1

Trên trang mạng xã hội cá nhân, giọng ca ''Tìm lại bầu trời'' thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về siêu xe hay những buổi đi chơi cùng với vợ con tại những nhà hàng sang trọng. Vốn nổi tiếng là một đại gia của ''showbiz Việt'' nhưng không vì thế mà anh chàng lại quên đi nhiệm vụ chăm lo vợ con, mà trái lại anh cực kỳ yêu thương vợ và con.

Chất chơi đại gia như ca sĩ Tuấn Hưng, làm một việc cho bà xã mà cô vợ nào cũng ao ước được chồng làm 1 lần trong đời - Ảnh 2
Căn biệt thự được Tuấn Hưng chọn để làm quà kỷ niệm cưới

Bằng chứng là nhân dịp kỷ niệm 8 năm kết hôn, ca sĩ Tuấn Hưng vừa quyết định mua một căn biệt thự ở Hội An để tặng bà xã và các con.

Chất chơi đại gia như ca sĩ Tuấn Hưng, làm một việc cho bà xã mà cô vợ nào cũng ao ước được chồng làm 1 lần trong đời - Ảnh 3
Tuấn Hưng chia sẻ lý do tại sao muốn mua căn biệt thự này đến vậy - Ảnh: chụp màn hình

Theo nguồn tin riêng, cơ ngơi mới mua của nam ca sĩ có giá trị lên đến 50 tỷ đồng, được thiết kế sang trọng và hướng nhà nhìn thẳng ra biển.

''Sau chuyến nghỉ dưỡng cả nhà tại Quy Nhơn thấy ai cũng vui vẻ và khoẻ hẳn lên , đặc biệt là 4 cụ thân sinh ra vợ chồng mình , các con thì luôn miệng hỏi Bố ơi bao giờ đi chơi biển nữa ạ…?

Thế là cái suy nghĩ sở hữu và tìm 1 chỗ cho gia đình nghỉ ngơi vui chơi bắt đầu .

Cứ nghĩ cảnh nắm tay vợ và mở cửa căn phòng mở cửa ra là thấy biển , là rộn ràng háo hức .

Đã nghĩ đến nhiều và bắt đầu theo đuổi.

Sẽ bán xe cộ các thứ để mua bằng được . Thề . Trần Thu Hương ''.

 

Tuấn Hưng viết MXH. Có thể thấy anh cực kỳ nghiêm túc trong việc sẽ bỏ ra một số tiền ''khổng lồ'' để sở hữu căn biệt thự này.

 

 

 

Từ khóa:   Tuấn Hưng tuấn hưng tặng vợ biệt thự 50 tỷ ca sĩ Tuấn Hưng Tuấn Hưng và Thu Hương

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"