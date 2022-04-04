Bà Phương Hằng bị tạm giam, Trấn Thành rục rịch trở lại đường đua phim Việt, tuyên bố đầy ẩn ý: 'Nếu tôi làm gì sai sẽ có pháp luật trừng trị tôi'

Trấn Thành đã có những chia sẻ về dự án MAI: "Nội dung phim mang tính tác động đến xã hội, để khán giả sau khi xem phim xong sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và đồng cảm cho những số phận trong cuộc sống. Có những người khi chúng ta chưa hiểu rõ đã có cái nhìn phiến diện về họ, nên tôi đã lấy góc nhìn này ra để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Nếu ai đồng tình với Trấn Thành thì sẽ thay đổi cách nhìn, còn nếu không đồng tình cũng là một trải nghiệm".

Cũng tại buổi họp báo, nam MC đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan trực tiếp đến những ồn ào bủa vây bản thân trong suốt những tháng cuối năm 2021. Ông xã Hari Won khẳng địch chắc nịch: "Nếu quý vị cứ quan sát tôi sẽ có câu trả lời tôi là ai trong lòng quý vị, tôi đã làm gì và có thật sự như mọi người đồn đại. Vì câu giải thích luôn luôn là thừa với những người yêu lẫn ghét mình. Vì khi đã ghét rồi nói như thế nào cũng ghét, khi đã đưa ra giấy tờ rồi vẫn bảo bạn tiếp tục sao kê đi, tôi nghĩ lúc nào cũng như vậy thôi, cả đời chúng ta sẽ không thể nào giải thích hết những việc chúng ta làm. Còn những người yêu sẽ luôn tin tưởng vì đã quan sát cách tôi sống và làm việc. Cho nên tôi không giải thích, tôi chỉ làm thôi. Nếu tôi làm gì sai sẽ có pháp luật trừng trị tôi".