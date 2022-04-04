Bà Phương Hằng bị tạm giam, Trấn Thành rục rịch trở lại đường đua phim Việt, tuyên bố đầy ẩn ý: 'Nếu tôi làm gì sai sẽ có pháp luật trừng trị tôi'

Tại buổi họp báo công bố dự án điện ảnh thứ hai, MC Trấn Thành đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình hình thành bộ phim và những lùm xùm không đáng có trong khoảng thời gian gần đây.
- Nam Em dồn '200% công lực' tại Miss World 2022 nhưng vẫn khiến netizen lắc đầu ngao ngán vì hành động này: Mỹ nhân Tiền Giang có đang thực sự nghiêm túc?
- Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ
Cụ thể, vào chiều ngày 4/4, Trấn Thành đã tổ chức một buổi họp báo nhằm ra mắt dự án điện ảnh thứ hai có tên MAI.
Trấn Thành đã có những chia sẻ về dự án MAI: "Nội dung phim mang tính tác động đến xã hội, để khán giả sau khi xem phim xong sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và đồng cảm cho những số phận trong cuộc sống. Có những người khi chúng ta chưa hiểu rõ đã có cái nhìn phiến diện về họ, nên tôi đã lấy góc nhìn này ra để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Nếu ai đồng tình với Trấn Thành thì sẽ thay đổi cách nhìn, còn nếu không đồng tình cũng là một trải nghiệm".
Cũng tại buổi họp báo, nam MC đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan trực tiếp đến những ồn ào bủa vây bản thân trong suốt những tháng cuối năm 2021. Ông xã Hari Won khẳng địch chắc nịch: "Nếu quý vị cứ quan sát tôi sẽ có câu trả lời tôi là ai trong lòng quý vị, tôi đã làm gì và có thật sự như mọi người đồn đại. Vì câu giải thích luôn luôn là thừa với những người yêu lẫn ghét mình. Vì khi đã ghét rồi nói như thế nào cũng ghét, khi đã đưa ra giấy tờ rồi vẫn bảo bạn tiếp tục sao kê đi, tôi nghĩ lúc nào cũng như vậy thôi, cả đời chúng ta sẽ không thể nào giải thích hết những việc chúng ta làm. Còn những người yêu sẽ luôn tin tưởng vì đã quan sát cách tôi sống và làm việc. Cho nên tôi không giải thích, tôi chỉ làm thôi. Nếu tôi làm gì sai sẽ có pháp luật trừng trị tôi".
Được biết, bộ phim MAI sắp tới đây của Trấn Thành là tác phẩm đánh dấu cho sự trở lại đường đua giải trí sau loạt sau vụ lùm xùm từ thiện liên quan tới nữ CEO Đại Nam.
Trước đó theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 24/3 công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (CEO của công ty cổ phần Đại Nam).