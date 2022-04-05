Hoa hậu Mai Phương Thúy : Đẳng cấp cao nhất trong giới hoa hậu Việt Nam, 'tài sắc vẹn toàn', đã đầu tư chất xám là phải thu về theo cấp số nhân

Vượt qua loạt ứng cử viên sáng giá, Mai Phương Thúy được xướng tên ở ngôi vị hoa hậu trong đêm chung kết. Cùng năm 2006, cô đại diện quốc gia thi Miss World - Hoa hậu thế giới và lọt Top 17 chung cuộc.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội và từng là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Năm tròn 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và gây chú ý khi sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1m79, đi kèm với đó là thần thái 'ngút trời' khiến nhiều người phải phát cuồng về cô nàng.

Gia nhập làng giải trí Việt cũng trong khoảng thời gian đó, Mai Phương Thúy liên tiếp thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như mẫu ảnh, diễn viên,....

Năm 2010, mỹ nhân 8X nhận đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập Âm Tính của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Được biết trước đó, nàng hậu chưa từng học qua một trường lớp dạy diễn xuất nào, cũng chính vì vậy mà tại thời điểm đó CĐM nhận định người đẹp 8x sẽ tự tay đẩy sự nghiệp của mình vào hố sâu khi tham gia bộ phim.

Tuy nhiên sau khi phim ra mắt, vai diễn đầu tay của Hoa Hậu Việt Nam 2006 được khen ngợi tới tấp, dù không quá xuất sắc nhưng vẫn được coi là tròn vai và diễn tả được hết nội tâm nhân vật đến với người xem. Đồng thời, vai diễn cũng giúp Mai Phương Thúy được đề cử tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải HTV Award 2011.

Có thể thấy, Mai Phương Thúy là một người rất có tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau và hầu như ở bất cứ lĩnh vực nào cô cũng đều làm được ở mức tròn vai cho tới xuất sắc.

Siêu giàu, thích kiếm tiền theo cấp số nhân

Ở tuổi 34, Mai Phương Thúy đang có một cuộc sống đầy đủ và giàu có. Sở hữu cho mình hàng loạt căn hộ cao cấp cả ở Hà Nội lẫn TP.HCM.

Được biết để có khối tài sản thuộc hạng siêu giàu như hiện tại, Mai Phương Thúy có nguồn thu nhập ổn định cả trong lĩnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh. Trước đây, cô từ sở hữu nhà hàng riêng, buôn bán mỹ phẩm cao cấp…

Trong những năm gần đây, người đẹp 8x nổi lên với biệt danh ''Hoa hậu cổ phiếu'' khi khá thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Nàng hậu cũng chia sẻ về cách kiếm tiền của mình, cô luôn làm việc theo kế hoạch lâu dài và có mục tiêu cụ thể trong thời hạn bao lâu.

Mai Phương Thúy được nhiều người gọi là hoa hậu "chứng khoán"

"Tôi nghĩ phải kiếm tiền dễ dàng. Mình phải kiếm nhiều và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít, không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều. Nhưng vì thế mình phải đầu tư chất xám nhiều", Mai Phương Thuý chia sẻ khi trò chuyện với truyền thông.

Để luôn chủ động trong cuộc chơi đầu tư, Mai Phương Thúy áp dụng thói quen lập kế hoạch dài hơi và sẵn sàng thay đổi tư duy khi cần thiết.