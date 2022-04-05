Cần gì “anh họ nương tựa”, Châu Bùi vẫn hưởng trọn gia sản của bạn trai rapper: “Chẳng biết bố làm to không nhưng nhà mặt phố thì 4 lầu cực xịn”

Cặp đôi Binz - Châu Bùi đang là tâm điểm khiến cộng động mạng phải dậy sóng trong những ngày vừa qua.

Thời gian vừa qua, mối quan hệ ''anh em nương tựa'' giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ, hàng loạt nghi vấn được CĐM nhận định như nữ ca sĩ được vị CEO này 'bao nuôi' và được giúp đỡ rất nhiều như việc mua xe, mua nhà,...Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng ở mức tin đồn và chưa có gì bảo đảm 100% thông tin mà CĐM nhận định là hoàn toàn đúng cả. Dù bận khá kín đáo nhưng cả 2 vẫn không thể qua mặt được các netizen Trong khi đó có một cặp đôi khác cũng thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ. Đó chính là Châu Bùi và Binz, CĐM còn nhận định cả 2 đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian khá lâu khi đã liên tục thả thính nhau trên MXH. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại cả Binz và Châu Bùi đều chưa lên tiếng thừa nhận mối quan hệ này, cho đến khi bị netizen bắt trọn khoảnh khắc cô "tá túc" qua đêm nhà Binz.

Cách đây không lâu, trên story của Facebook, Binz khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý khi đăng tải 1 khoảnh khắc thân mật, gần gũi bên 1 cô gái. Mặc dù chỉ quay phía sau cô gái nhưng nhân vật được cho trong clip được netizen đoán không ai khác ngoài Châu Bùi. Việc này như càng củng cố thêm niềm tin cho người hâm mộ của cả 2 rằng đôi bạn trẻ đang hẹn hò với nhau. Cận cảnh căn biệt thử của Rapper Binz Thiết kế trong nhà được tạo điểm nhấn bằng những hình ảnh, decal bắt mắt.

Được biết ngay sau hình ảnh của cặp đôi được ghi lại, dân tình nhanh chóng "mổ xẻ" căn biệt thự trên của nam rapper. Có thể thây không cần đến ''anh em nương tựa'', Châu Bùi vẫn có thể ở được trong một căn biệt thự lộng lẫy của bạn trai ''tin đồn '' và mức giá của căn nhà này có giá "không phải dạng vừa đâu" vì lên đến 28 tỷ đồng. Bao gồm 4 tầng với 2 mặt tiền to. Căn nhà của Binz ở ngay vị trí đắc địa ở Quận Bình Thạnh, TP HCM, nằm trong hẻm. Thiết kế trong nhà được tạo điểm nhấn bằng những bức hình, decal bắt mắt. Dàn đèn vàng được sử dụng nhiều cùng với tường xám khiến cho ngôi nhà trở nên ấm cúng. Với chuyện tình cảm, trái ngược với những lần yêu trước, lần này cả Binz và Châu Bùi có phần muốn "giấu kín", không công khai. Tuy nhiên, chứng kiến những khoảnh khắc ''ngọt ngào'' như này của cặp đôi, netizen đang háo hức chờ đợi ngày mà cả 2 quyết định công khai mối quan hệ với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-gi-anh-ho-nuong-tua-chau-bui-van-huong-tron-gia-san-cua-ban-trai-rapper-chang-biet-bo-lam-to-khong-nhung-nha-mat-pho-thi-4-lau-cuc-xin-460450.html