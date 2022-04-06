Sau biến cố lớn, Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ sẽ mang Lavie sang Mỹ sinh sống cùng mình nhưng netizen thắc mắc tại sao cho đến nay, anh vẫn chưa thể làm được điều này.

Đã tròn 2 năm kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Sự ra đi của cô ở tuổi đời còn quá trẻ không khỏi khiến cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả phải cảm thấy đau xót cho cuộc đời bi thương của nữ diễn viên. Sau khi xảy ra biến cố này, cuộc sống của Lavie và Phùng Ngọc Huy được nhiều người quan tâm. Cụ thể, sau khi mẹ ruột qua đời, bé Lavie đã được ba ruột của mình là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy dự định đón sang Mỹ để sinh sống cùng nhau, để anh có thể tiện chăm sóc con của mình. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cho đến nay bé vẫn đang sống cùng hai cô bảo mẫu ở Việt Nam.

Cuộc sống của bé Lavie hiện tại vẫn được chăm lo đầy đủ và luôn được nhiều người quan tâm, chăm sóc - Ảnh: Internet Cô bé Lavie hiện đã 8 tuổi, có ngoại hình xinh xắn và nét đẹp tự nhiên giống với người mẹ của mình khiến cô bé luôn chiếm được ánh nhìn thiện cảm từ phía khán giả. Ngoài ra, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng bản thân Lavie đã rất hiểu chuyện, sống tình cảm và được những người bạn của Mai Phương coi như là con ruột của mình. Về phía ba của Lavie, trước kia tại Việt Nam Phùng Ngọc Huy đang có sự nghiệp trên đà phát triển, tưởng chừng như anh sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm nhằm nâng tầm tên tuổi của mình ra xa hơn với công chúng.

Bất ngờ thay, Phùng Ngọc Huy đã đưa một quyết định không ai có thể lường trước được khi quyết định sang Mỹ định cư. Nhiều năm sống tại xứ người, Phùng Ngọc Huy vừa nhận show đi hát vừa tìm thêm công việc ngoài để trang trải cho cuộc sống. Phùng Ngọc Huy còn hé lộ ước mơ lớn nhất là được đón con gái Lavie qua Mỹ chăm sóc. Khi tâm sự cùng Thúy Nga, nam ca sĩ nói: "Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó". Phùng Ngọc Huy tiết lộ thêm hiện tại mình là người đang lo cho chi phí chăm sóc bé Lavie và mong sớm sẽ về Việt Nam để đón con gái về sống cùng. Hình ảnh hiếm hoi có sự góp mặt của cả Phùng Ngọc Huy và Mai Phương bên cạnh bé Lavie - Ảnh: Internet Được biết, cả hai đã có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò. Đến năm 2013, nữ diễn viên mang thai bé Lavie. Tại thời điểm đó, nhiều netizen đã rất mong đợi 1 đám cưới cổ tích của cặp đôi này, tuy nhiên sau đó Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã quyết định "đường ai nấy đi" đầy tiếc nuối.

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