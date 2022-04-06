Hé lộ hậu trường chụp ảnh đám cưới 'đẹp nhất' Việt Nam năm 2022, nhan sắc đỉnh cao của chú rể cộng với thần thái ‘ngút trời’ của cô dâu khiến netizen mê tít

Mới đây, những hình ảnh chụp ảnh cưới của diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga được hé lộ, khiến netizen được một phen 'rửa mắt' vì quá đẹp.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người thân, bạn bè cũng như khán giả. Trải qua 3 năm gắn bó hạnh phúc bên cạnh nhau, nam diễn viên điển trai đã quyết định 'rước nàng về dinh' vào tối hôm 13/2/2022 và nàng Hậu đã đồng ý nhận lời cầu hôn của anh.

Bình An cầu hôn Phương Nga - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội TikTok bất ngờ lan truyền clip được cho là hậu trường Bình An và vị hôn thê Phương Nga chụp ảnh cưới. Cô dâu diện chiếc váy cưới trắng tinh, visual xinh đẹp và khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó, chú rể Bình An cũng lịch lãm không kém và cực kỳ đẹp trai.

Hình ảnh hậu trường được cho là buổi chụp ảnh đám cưới của cả 2 khiến CĐM mê tít vì nhan sắc đỉnh cao của cả cô dâu, chú rể - Ảnh: Internet

Trong buổi chụp hình, cặp đôi có những hành động tình cảm ngọt ngào, khiến hội FA nhìn xong ghen tị ra mặt. Có thể thấy đôi bạn trẻ đang trong những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nhau và bất kỳ ai khi nhìn vào cũng đều phải cảm thấy có phần ngưỡng mộ.

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