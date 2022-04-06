Việt Hương lần đầu hé lộ nỗi khổ sau khi đứng ra lo tang sự cho cố nghệ sĩ Chí Tài, Phi Nhung

Việt Hương từng đứng ra lo liệu đám tang cho Chí Tài, Phi Nhung khi không có người thân của nghệ sĩ bên cạnh. Gần đây, nữ danh hài đã có những trải lòng về điều này.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện thông tin các nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Thương Tín, Việt Trinh, ca sĩ Quang Linh, MC Trấn Thành và mới nhất là MC Đại Nghĩa "qua đời". Điều này khiến các nghệ sĩ bày tỏ suy nghĩ của mình, thể hiện sự phẫn nộ bằng lời nói, có người lại pha chút hài như MC Đại Nghĩa, thậm chí có người im lặng để thời gian trôi qua. Đáng chú ý là mỗi khi tin đồn nghệ sĩ "qua đời" là hình ảnh đứng chịu tang của Việt Hương lại xuất hiện. Do đó, chia sẻ với báo Dân Việt, nữ danh hài Việt Hương cho biết trong các nghệ sĩ miền Nam chỉ có cô có hình ảnh đó nên mới bị ghép nhiều như vậy.

Nữ danh hài Việt Hương bị ghép mặt vào những thông tin nghệ sĩ Đại Nghĩa, Việt Trinh qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Nữ danh hài chia sẻ: "Đúng là tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc lo tang ma cho người thân, cụ thể là ba má tôi, rồi anh Chí Tài, Phi Nhung… nhiều người khác nữa nên hay được người ta gọi điện nhờ tư vấn. Có thể người ta còn biết và kinh nghiệm hơn mình nhưng vì trong lúc tang gia bối rối nên muốn hỏi thêm cho yên tâm". Thậm chí, Việt Hương còn được nhiều người nhờ tư vấn, gần đây nhất là khi Thanh Kim Huệ qua đời, dù Thanh Điền không thiếu thốn thứ gì nhưng vẫn gọi cho cô để xin giúp đỡ. Bà xã Hoài Phương cho hay: "Như gần đây, khi chị Thanh Kim Huệ qua đời, dù nhà anh Thanh Điền không thiếu gì người nhưng anh ấy vẫn gọi nhờ tôi tư vấn. Nhiều khi tôi không giúp được nhiều mà chỉ giúp được một cú điện thoại thôi".

Việt Hương lên tiếng khi cứ nghệ sĩ nào bị đồn qua đời cũng có ảnh đứng chịu tang - Ảnh: Internet Ngoài ra, nữ danh hài hầu như không chia sẻ về điều này trên mạng xã hội. Những tấm hình bị cắt ghép là hình ảnh Việt Hương được người khác chụp trong đám tang. Cô giãi bày: "Có điều là tôi giúp người ta thì cũng rất ít khi chia sẻ trên mạng xã hội. Như đợt tổ chức đám tang cho anh Chí Tài năm 2020 là người ta chụp tôi trong đám tang rồi cắt ghép tùm lum. Sau này, tôi đứng ra lo liệu đám tang cho Phi Nhung và đưa Phi Nhung về bên Mỹ cũng vậy, chỉ duy nhất một tấm hình và không có chia sẻ gì thêm". Bên cạnh đó, Việt Hương cho biết nếu việc này tái diễn nhiều lần trong tương lai sẽ gửi đơn nhờ pháp luật vào cuộc, sớm ngăn chặn được sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-lan-dau-he-lo-noi-kho-sau-khi-dung-ra-lo-tang-su-cho-co-nghe-si-chi-tai-phi-nhung-460629.html