Lại thêm một ca sĩ bị tố 'hát chùa', Châu Đăng Khoa có hành động 'nhanh như chớp' khiến netizen chỉ biết 'cạn lời': Tính ra anh không bình luận, em không biết ca sĩ nào luôn'

Sao Việt 07/04/2022 08:19

Bài đăng đang nhận về rất nhiều sự tương tác của khán giả nhưng kịp đoán già đoán non, Châu Đăng Khoa đã có một pha xử lý 'để đời' trong lòng NHM.

Sự việc những ca sĩ ngày nay vướng phải vào việc ''hát chùa'' đang ngày một nhiều, trường hợp mới đây nhất của Nam Em là một ví dụ tiêu biểu và đã nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Dù không phải ca sĩ nhưng nàng hậu đã sử dụng bài hát của người khác nhằm mục đích thương mại. Vụ việc này đã khiến CĐM hướng sự chỉ trích vào Nam Em rất nhiều trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, khi mà mọi chuyện còn chưa lắng xuống, lại xuất hiện một bài đăng trên MXH tố 1 nam ca sĩ ''hát chùa'' bài hát của người khác mà không xin phép.

Lại thêm một ca sĩ bị tố 'hát chùa', Châu Đăng Khoa có hành động 'nhanh như chớp' khiến netizen chỉ biết 'cạn lời': Tính ra anh không bình luận, em không biết ca sĩ nào luôn' - Ảnh 1
Bài viết khiến netizen dành sự quan tâm rất lớn - Ảnh: Internet

Cụ thể, bài đăng kể về một nữ ca sĩ do mâu thuẫn với công ty chủ quản khiến cô không được hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi cô. Sau một thời gian "trầy trật với nghề", cô thân thiết với ca sĩ tên P. Tuy nhiên, trong một chương trình âm nhạc, nam ca sĩ P đã chẳng ngần ngại biểu diễn ca khúc mà A bị "cấm biểu diễn". Cũng vì điều này mà khiến cho NHM của nữ ca sĩ A có cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho P.

Lại thêm một ca sĩ bị tố 'hát chùa', Châu Đăng Khoa có hành động 'nhanh như chớp' khiến netizen chỉ biết 'cạn lời': Tính ra anh không bình luận, em không biết ca sĩ nào luôn' - Ảnh 2
Lại thêm một ca sĩ bị tố 'hát chùa', Châu Đăng Khoa có hành động 'nhanh như chớp' khiến netizen chỉ biết 'cạn lời': Tính ra anh không bình luận, em không biết ca sĩ nào luôn' - Ảnh 3
CĐM chưa kịp làm gì thì Châu Đăng Khoa đã vội nhanh tay ''bóp'' đồng đội luôn rồi - Ảnh: Internet

Phía dưới bình luận, netizen thay nhau trổ tài đoán già đoán non ai mới là người trong câu chuyện này nhưng khi khán giả còn chưa rõ danh tính của 2 nhân vật trong câu chuyện thì nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã bất ngờ gắn thẳng tên ca sĩ Tăng Phúc vào phần bình luận. Nam nhạc sĩ viết: "Bài đó là của mình và mình cho phép Tăng Vũ Minh Phúc sử dụng ở bất kể nơi đâu (toàn vũ trụ). Sau đó nam nhạc sĩ sinh năm 1990 còn khẳng định: "Mình muốn gì nói thẳng ra luôn cho nó uy tín ạ".

Lại thêm một ca sĩ bị tố 'hát chùa', Châu Đăng Khoa có hành động 'nhanh như chớp' khiến netizen chỉ biết 'cạn lời': Tính ra anh không bình luận, em không biết ca sĩ nào luôn' - Ảnh 4
Tăng Phúc chắc có lẽ không lường được ''nước đi'' này của Châu Đăng Khoa - Ảnh: Internet

Khán giả ngay sau đó chỉ biết "cạn lời" với màn "bóp" đồng đội này của Châu Đăng Khoa. Khán giả để lại bình luận:

"Tính ra chưa ai xác nhận là Tăng Phúc luôn á. 

- "Tính ra anh không bình luận, em không biết ca sĩ nào luôn". 

Thực chất, bài viết này chỉ là câu chuyện do chủ bài viết tưởng tượng ra để viết. Bằng chứng là dưới phần bình luận, chủ bài viết đã xác nhận :

"Cái này là chuyện mình "bịa" ra cho vui thôi chứ không có ám chỉ ai nha. Đừng có "tag" linh tinh người ta kiện trang".

Sự việc càng khiến cho netizen thích thú trước khả năng bình luận "thần tốc" của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

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Từ khóa:   Châu Đăng Khoa Tăng Phúc nhạc sĩ Châu Đăng Khoa hát chùa

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