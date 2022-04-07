Vén màn góc khuất trong đời tư của Hoa hậu Mai Phương Thúy: Nỗi đau khó lành với người cũ, cho đến chuyện tình lâu năm bạn trai siêu giàu

Sao Việt 07/04/2022 15:22

Vốn là một trong những người đẹp của giới showbiz, chính vì vậy mà chuyện tình cảm của Mai Phương Thúy luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía NHM.

Mai Phương Thúy đăng quang " Hoa hậu Việt Nam " khi vừa mới chỉ tròn 18 tuổi. Sau đó cô đại diện quốc gia dự thi "Miss World - Hoa hậu thế giới 2006" và lọt top 17.

Gia nhập làng trí sau đó không lâu, Mai Phương Thúy nổi lên như là ngôi sao toàn diện khi vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mà còn cực kỳ tài giỏi khi có thể làm tốt ở nhiều vai trò như đóng phim hay ca hát,...Cũng chính vì quá xinh đẹp và nổi tiếng nên CĐM cũng rất tò mò về chuyện tình cảm của cô nàng. 

Tuy nhiên, Mai Phương Thúy chưa từng công khai danh tính người yêu, chỉ vài lần cô bật mí một ít thông tin về những cuộc tình của chính mình.

Vén màn góc khuất trong đời tư của Hoa hậu Mai Phương Thúy: Nỗi đau khó lành với người cũ, cho đến chuyện tình lâu năm bạn trai siêu giàu - Ảnh 1

Cô từng nhắc về người bạn trai quá cố - Ảnh: Internet

Tháng 03/2019, Mai Phương Thúy đăng dòng viết đầy tâm trạng lên trang cá nhân: "Cuối cùng cũng có thể khóc cho anh. Ngày anh đi, em đã không rơi nước mắt. Chỉ đêm qua khi thấy anh về thăm em trong giấc mơ, nở nụ cười hạnh phúc khi anh sống em chưa từng thấy.

Em mới biết, anh thực sự đã bình yên. Sau này khi gặp lại em sẽ là bà cụ tóc bạc phơ, anh liệu có nắm tay em như những ngày xưa ấy?".

Bài viết ngay sau đó đã bị cô xóa đi chỉ trong vài phút được đăng lên, cô cũng giải thích ''Đó là cái story tôi viết rạng sáng sau khi nằm mơ thấy người đã mất'' . Được biết, bài viết này là dành cho mối tình năm xưa của cô với bạn trai cũ gặp nhau vào lúc 17 tuổi. Có thể thấy nàng Hậu vẫn dành những sự tình cảm nhất định dành cho bạn trai năm xưa của mình.

Vén màn góc khuất trong đời tư của Hoa hậu Mai Phương Thúy: Nỗi đau khó lành với người cũ, cho đến chuyện tình lâu năm bạn trai siêu giàu - Ảnh 2
Vén màn góc khuất trong đời tư của Hoa hậu Mai Phương Thúy: Nỗi đau khó lành với người cũ, cho đến chuyện tình lâu năm bạn trai siêu giàu - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của Mai Phương Thúy vẫn là một ẩn số - Ảnh: Internet

Cũng sau lần đó, cô nàng cũng rất ít khi chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, trong những cuộc trò chuyện với truyền thông như trên Youtube,... Mai Phương Thúy hay nhắc về người bạn trai đã gắn bó với cô cả một thập kỉ. Người đàn ông bí ẩn được cô mô tả là thuộc mẫu người chín chắn, đào hoa và thông minh.

 

Trong quá trình tìm hiểu, cô được người tình chiều chuộng, thương yêu hết lòng. Mai Phương Thúy không ngại ngần thừa nhận bạn trai chịu mọi tật xấu của cô và sẵn sàng để cô sai vặt.

Về điều kiện kinh tế, người đàn ông này thuộc dạng siêu giàu. Mai Phương Thúy từng nói vui nếu cần huy động vốn để đầu tư, thay vì vay ngân hàng cô sẽ vay bạn trai. Vay xong nếu vui vẻ thì cô lấy luôn còn không sẽ trả lại tùy tâm trạng.

 

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