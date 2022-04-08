Giữa tin đồn bầu bí, Phạm Quỳnh Anh đáp trả cư dân mạng khi bị bảo 'đừng che bụng nữa'

Sao Việt 08/04/2022 14:12

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Phạm Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của mọi người.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ tung ra loạt ảnh diện bikini nóng bỏng và quyến rũ bất ngờ. Đáng chú ý, với bộ bikini một mảnh màu đen quyến rũ, người đẹp đã khoe được thân hình chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, mặc dân tình cứ tò mò, nữ ca sĩ vẫn khéo léo che bụng bằng cách chụp ảnh quay lưng và dùng tay tạo dáng.

Cụ thể, ở bức ảnh chụp cận người, cô vẫn cố gắng cúi khép người và dùng hai tay để không làm lộ vòng hai của mình. Ở bức ảnh khác, nữ ca sĩ quay lưng về ống kính để không thấy được phần bụng. Ngay sau khi phát hiện nữ ca sĩ có động tác giấu đi phần bụng của mình, cư dân mạng lại một lần nữa "dấy lên" nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai. 

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Hình ảnh mới của Phạm Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh: FBNV

Sau khi loạt ảnh được đăng tải, bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ nhận về khá nhiều lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên một vài cư dân mạng nhận ra việc cô giấu vòng 2 đã đặt câu hỏi: "Mình không che tay được không ạ?".

Ngay sau đó, Phạm Quỳnh Anh đã nhẹ nhàng đáp trả: "Mình lạnh ạ!". Câu trả lời của nữ ca sĩ khá hợp lý với khung cảnh tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả cảm thấy không thuyết phục.

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Bình luận đáp trả của nữ ca sĩ sau nghi vấn mang bầu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh vướng tin đồn được tình trẻ cầu hôn sau 4 năm ly hôn nhạc sĩ Quang Huy. Theo đó, ngày 14/2 (lễ Valentine), cô cùng nhóm bạn thân thiết như Mai Phương Thúy, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh... đồng loạt đăng tải bức ảnh có dòng chữ "Marry me" với bối cảnh như buổi cầu hôn.

Tiếp đó, trong đêm nhạc ở Đà Lạt, Đông Nhi bất ngờ xác nhận người chị Phạm Quỳnh Anh là nhân vật chính trong màn cầu hôn ở bãi biển “gây bão” mạng xã hội hồi tháng 2. Tin vui này khiến người hâm mộ bất ngờ và gửi nhiều lời chúc mừng đến giọng ca "Bụi bay vào mắt".

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu

Giữa nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh lại lỡ tay có một hành động chuẩn mẹ bầu

Sau nghi vấn đang có thai cùng tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh đã vô tình để lộ những hành động "đáng ngờ" khiến dân mạng càng thêm nghi ngờ.

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