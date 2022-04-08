Mới đây, Ngọc Hà đã chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện mình vừa đón tin vui sau 8 tháng vất vả chăm sóc chồng, bạn bè và người hâm mộ thay nhau đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Cụ thể trong bài viết chia sẻ niềm vui của mình đến với người hâm mộ. Bà xã Công Lý viết: "Hôm nay có chút nhỏ chuyện vui mà mừng rớt nước mắt. Suốt 8 tháng mòn mỏi trong viện... Mọi nỗ lực cũng sẽ được đền đáp".

Fan hâm mộ và bạn bè thay nhau chúc mừng vợ chồng Công Lý - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, trong bài viết cô hoàn toàn không hề nhắc đến câu chuyện vui mà mình đang đề cập nhưng chắc hẳn những ai khi nhìn vào dòng chữ ''suốt 8 tháng mòn mỏi trong bệnh viện'' cũng sẽ nhận ra bệnh tình của Công Lý cuối cùng cũng đã có những sự chuyển biến tốt.

Bên dưới bài viết, người hâm mộ và bạn bè của cả 2 vợ chồng như Á hậu Thụy Vân, Đinh Hiền Anh cũng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng "cô Đẩu".

Có thể thấy, bà xã Công Lý tỏa ra cực kỳ vui và hạnh phúc như thế nào, bởi cũng đã 8 tháng trôi qua cuối cùng sức khỏe của Công lý cũng đã có dấu hiệu tích cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cong-ly-mung-rot-nuoc-mat-bao-tin-lanh-sau-nhieu-thang-cung-co-dau-chien-dau-voi-benh-tat-dong-nghiep-vui-lay-ong-troi-khong-phu-long-nguoi-461085.html