Vợ Công Lý “mừng rớt nước mắt” báo tin lành sau nhiều tháng cùng “cô Đẩu” chiến đấu với bệnh tật: Đồng nghiệp vui lây “ông trời không phụ lòng người”

Sao Việt 08/04/2022 17:58

Mới đây, Ngọc Hà đã chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện mình vừa đón tin vui sau 8 tháng vất vả chăm sóc chồng, bạn bè và người hâm mộ thay nhau đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Cụ thể trong bài viết chia sẻ niềm vui của mình đến với người hâm mộ. Bà xã Công Lý viết: "Hôm nay có chút nhỏ chuyện vui mà mừng rớt nước mắt. Suốt 8 tháng mòn mỏi trong viện... Mọi nỗ lực cũng sẽ được đền đáp".

Vợ Công Lý “mừng rớt nước mắt” báo tin lành sau nhiều tháng cùng “cô Đẩu” chiến đấu với bệnh tật: Đồng nghiệp vui lây “ông trời không phụ lòng người” - Ảnh 1
Vợ Công Lý “mừng rớt nước mắt” báo tin lành sau nhiều tháng cùng “cô Đẩu” chiến đấu với bệnh tật: Đồng nghiệp vui lây “ông trời không phụ lòng người” - Ảnh 2
Fan hâm mộ và bạn bè thay nhau chúc mừng vợ chồng Công Lý - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, trong bài viết cô hoàn toàn không hề nhắc đến câu chuyện vui mà mình đang đề cập nhưng chắc hẳn những ai khi nhìn vào dòng chữ ''suốt 8 tháng mòn mỏi trong bệnh viện'' cũng sẽ nhận ra bệnh tình của Công Lý cuối cùng cũng đã có những sự chuyển biến tốt.

Bên dưới bài viết, người hâm mộ và bạn bè của cả 2 vợ chồng như Á hậu Thụy Vân, Đinh Hiền Anh  cũng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng "cô Đẩu".

Vợ Công Lý “mừng rớt nước mắt” báo tin lành sau nhiều tháng cùng “cô Đẩu” chiến đấu với bệnh tật: Đồng nghiệp vui lây “ông trời không phụ lòng người” - Ảnh 3

Có thể thấy, bà xã Công Lý tỏa ra cực kỳ vui và hạnh phúc như thế nào, bởi cũng đã 8 tháng trôi qua cuối cùng sức khỏe của Công lý cũng đã có dấu hiệu tích cực.

 

Đứng giữa nghi vấn sử dụng 'dao kéo' trùng tu vòng 1, Khả Ngân bất ngờ đưa ra lời đáp trả khiến netizen không khỏi bất ngờ

Đứng giữa nghi vấn sử dụng 'dao kéo' trùng tu vòng 1, Khả Ngân bất ngờ đưa ra lời đáp trả khiến netizen không khỏi bất ngờ

Netizen nghi ngờ Khả Ngân 'trùng tu' vòng 1 bởi hình ảnh trước đây của nữ diễn viên luôn được biết đến là mỹ nhân boxing 'màn hình phẳng' và thân hình khá mỏng manh.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Lý Công Lý - Ngọc Hà Công Lý bị té ngã phải nhập viện cấp cứu

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"