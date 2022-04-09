Hậu CEO Phương Hằng bị bắt, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa hết vận xui, netizen ca ngợi là 'ông hoàng' , Mr.Đàm bất ngờ lên tiếng cảnh cáo: 'Giải thích lần thứ n rồi '

Nam ca sĩ tỏ ra không thích thú với danh xưng ''ông hoàng nhạc việt'' mà CĐM đặt cho mình như một sự mến mộ mà họ dành tặng cho anh, thay vào đó Mr.Đàm mong muốn khán giả có thể gọi mình với một cái tên khác.

Mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ bài viết liên quan đến danh xưng "ông hoàng nhạc việt" mà bấy lâu nay vẫn thường được gọi. Cụ thể, nam ca sĩ tỏ ra bức xúc khi cho rằng chính netizen mới là những người đặt cho anh biệt danh đó, để rồi nói anh là người tự xưng.

Nam ca sĩ giải thích lý do không thích cái tên ''ông hoàng'' mà khán giả đặt cho mình - Ảnh: chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân: "Giải thích lần thứ n rồi nhưng có vẻ vẫn có nhiều bạn không chịu hiểu!

Tôi không tự vỗ ngực xưng tên, tôi không đặt để bản thân mình thành ông hoàng bà chúa nào cả! Tôi chỉ muốn là nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà, hát cho đến khi mình còn có thể!".

Có thể thấy, kể từ khi có cho minh danh xưng ''mỹ miều'' mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn có được, sự nghiệp của nam ca sĩ cũng gặp không ít ''sóng gió'' không kém. Có thể kể đến như vụ việc ''sao kê với CEO Phương Hằng '' đã làm hình ảnh của anh trong mắt người dân trở nên xấu đi rất nhiều.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh chỉ muốn làm nghệ sĩ của mọi người,mọi nhà - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm: "Có rất nhiều người dị ứng và phản ứng khó chịu một cách cực đoan về cái danh xưng đó khi báo chí hoặc mọi người gọi tôi. Họ cho là tôi không xứng đáng. Nhưng họ có quyền đó, đó là cách suy nghĩ của họ. Tôi cũng chưa bao giờ phải mất thời gian cãi cọ với họ làm gì. Vì tôi không làm ra cái đó".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ceo-phuong-hang-bi-bat-dam-vinh-hung-van-chua-het-van-xui-netizen-ca-ngoi-la-ong-hoang-mrdam-bat-ngo-len-tieng-canh-cao-giai-thich-lan-thu-n-roi--461236.html