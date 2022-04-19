Lo sợ MC Hoàng Oanh gặp vấn đề về tâm lý sau ly hôn, chị em thân thiết từ Singapore liền trấn an khán giả bằng một câu nói 'chắc nịch'

Sao Việt 19/04/2022 16:40

Mới đây, Đoan Trang người chị thân thiết của MC Hoàng Oanh đã có những lời chia sẻ, trấn an người hâm mộ về tình hình cuộc sống hiện tại của người đẹp 9x.

Việc Hoàng Oanh và Jack Cole quyết định nói lời chia tay nhau sau 3 năm hạnh phúc bên nhau, có thể nói khiến không ít những khán giả, bạn bè và người thân của cả 2 không khỏi phần tiếc nuối. Bởi lẽ trước khi nói lời chia tay với nhau, cặp đôi là một trong những hình mẫu lý tưởng về các cặp đôi yêu nhau được nhiều bạn trẻ hướng đến khi có một câu chuyện tình yêu cực đẹp.

Lo sợ MC Hoàng Oanh gặp vấn đề về tâm lý sau ly hôn, chị em thân thiết từ Singapore liền trấn an khán giả bằng một câu nói 'chắc nịch' - Ảnh 1
Bài viết của Đoan Trang trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, Hoàng Oanh từng chia sẻ bản thân cô từng bị rơi vào trầm cảm sau khi sinh, nên rõ ràng người hâm mộ có quyền lo lắng tâm trạng hiện tại của nữ MC. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, Đoan Trang trấn an những khán giả đang lo lắng cho tâm trạng hiện tại của Hoàng Oanh: "Mọi người đừng lo nha! Oanh đã đủ trưởng thành để biết mình cần phải làm gì. Đời ai cũng trải qua những giai đoạn, cứ bình tĩnh tự tin đi con đường mình cho là đúng thôi!". Bên cạnh đó, giọng ca Tóc Hát cũng có đôi lời nhắn nhủ đến người em thân thiết: "Hãy luôn trân trọng bản thân và lòng nhiệt huyết với cuộc sống, công việc như cưng luôn từng! Buồn cứ khóc, vui cứ cười! Mà buồn ít thôi để vẫn đứng dậy xinh đẹp và rạng rỡ tươi cười, cười đến hí mắt luôn cho chị, em gái nhé!".

Lo sợ MC Hoàng Oanh gặp vấn đề về tâm lý sau ly hôn, chị em thân thiết từ Singapore liền trấn an khán giả bằng một câu nói 'chắc nịch' - Ảnh 2
Lo sợ MC Hoàng Oanh gặp vấn đề về tâm lý sau ly hôn, chị em thân thiết từ Singapore liền trấn an khán giả bằng một câu nói 'chắc nịch' - Ảnh 3
Đoan Trang là người chị thân thiết của MC Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

Có thể thấy, qua những lời nói từ Đoan Trang, người hâm mộ sẽ yên tâm một phần nào khi biết rằng Hoàng Oanh vẫn đang mạnh khỏe và tràn đầy sức sống bên cạnh cậu con trai cưng của mình. 

 

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Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động'

Từng là chuyện đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng MC Hoàng Oanh và Jack Cole đã chính thức chia tay sau 2 năm kết hôn, để lại sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

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Từ khóa:   MC Hoàng Oanh Đoan Trang Hoàng Oanh ly hôn

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