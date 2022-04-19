Dàn diễn viên trong bộ phim truyền hình kinh điển "Kính Vạn Hoa" sau 18 năm giờ ra sao?

Diễn viên Anh Đào ghi dấu ấn đậm trong lòng khán giả truyền hình qua hai phần của bộ phim hay tên nhân vật trong Kính Vạn Hoa là Hạnh. Trong phim, nhân vật Hạnh là mẫu bạn gái điển hình - con nhà người ta khi vừa học giỏi, dịu dàng. Sau bộ phim, người đẹp nhí tiếp tục có sự nghiệp thăng hoa khi góp mặt trong một số dự án không kém phần nổi tiếng khác.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao vào năm 2009, Anh Đào bất ngờ thông báo sang Singapore du học chuyên ngành marketing. Sau đó, người hâm mộ không còn thấy cô xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ nữa. Anh Đào sau một khoảng thời gian đã sang Úc làm việc và ổn định cuộc sống. Tạm rời xa giới giải trí , tuy vậy dù ở tuổi 32 nhưng Anh Đào vẫn khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ bởi sau ngần ấy năm vẫn xinh đẹp và độ trẻ trung vẫn bền vững.

Vũ Long là cái tên đã tham gia nghệ thuật sân khấu từ lúc còn rất nhỏ, Vũ Long là một trong những gương mặt quen thuộc và có tiềm năng của đội kịch Tuổi Ngọc. Tên tuổi của anh lại càng được nhiều người biết đến hơn qua tác phẩm kinh điển "Kính Vạn Hoa". Nắm bắt cơ hội có một không hai đó, Vũ Long thử sức trong nhiều vai trò như diễn viên, MC, nhiếp ảnh gia.

Tuy nhiên ít lâu sau đó, người hâm mộ được phen tiếc nuối khi anh công bố việc quyết định bỏ dở nghiệp diễn, theo học ngành quản trị du lịch nhà hàng khách sạn. Dù sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi và không có nhiều điểm nhấnnhưng tình duyên của Vũ Long lại khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị. Năm 2019, Tiểu Long ngày nào yên bề gia thất, chính thức "về chung một nhà" với mối tình kéo dài 13 năm.

Vũ Long là một trong những gương mặt quen thuộc và có tiềm năng của đội kịch Tuổi Ngọc - Ảnh: Internet

Ngọc Trai vai Qúy Ròm

Trong khi bạn đồng diễn là Anh Đào và Vũ Long chọn cách rời xa giới giải trí và nghiệp diễn thì Ngọc Trai (vai Quý Ròm) lại là thành viên duy nhất trong bộ ba nổi tiếng của Kính Vạn Hoa năm nào còn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy, sau đó Ngọc Trai lại được biết đến nhiều hơn trong vai trò người dẫn chương trình và cực kì thành công

Ngoài sự nghiệp an ổn, cuộc sống hôn nhân của anh cũng vô cùng viên mãn. Tháng 10/2018, anh và bà xã hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Ngọc Trai sau đó cũng ít nhận các dự án hơn và thay vào đó là dành toàn thời gian ở nhà để chăm sóc cho vợ con.

Tháng 10/2018, anh và bà xã hạnh phúc chào đón con đầu lòng - Ảnh: Internet

Hữu Luân vai Tắc Kè Bông

Dù chỉ đảm nhận vai diễn nhỏ trong phim là Tắc Kè Bông, song Hữu Luân vẫn kịp để lại ấn tượng với khán giả bằng ngoại hình mũm mĩm cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Mới đây mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video do người qua đường ghi lại hình ảnh của Hữu Luân. Theo clip, người này đã bắt gặp diễn viên Kính Vạn Hoa khi đi bộ trên đường ngay giữa đêm. Khi nghe gọi “Tắc Kè Bông, Tắc Kè Bông trong Kính Vạn Hoa đúng không?”, nam diễn viên này nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại.

Anh cũng thân thiện khi trò chuyện và thăm hỏi người qua đường. Theo tiết lộ từ tài khoản chia sẻ đoạn video, diễn viên Hữu Luân gặp sự cố không hay khi vừa đóng phim Kính Vạn Hoa, kể từ đó, tinh thần của anh cũng không còn ổn định như trước, lang bạt khắp đường phố, nay đây mai đó khiến khán giả vô cùng xót thương.

Diễn viên Hữu Luân trong vai tắc kè bông ít nhiều gây ấn tượng với khán giả nhưng gặp sự cố không may khiến khán giả xót thương - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh vai em gái Quý Ròm

Nổi tiếng và gây nhiều ồn ào nhất dàn sao nhí ngày ấy của Kính Vạn Hoa không thể không nhắc đến Angela Phương Trinh. Trong "Kính Vạn Hoa", cô vào vai em gái Quý Ròm, thường xuyên bày trò nghịch ngợm và bị ông anh cộc tính la mắng.

Sau 18 năm kể từ ngày chân ướt chân ráo bước vào showbiz, trải qua nhiều thăng trầm, Angela Phương Trinh đến giờ đã trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz Việt và ngày càng thăng hạng. Dù đã chọn cách dần rời xa giới giải trí, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Angela Phương Trinh vẫn được cộng đồng mạng quan tâm không kém bởi những khoảnh khắc sexy, quyến rũ cùng loạt phát ngôn và các động thái gây ồn ào trên mạng xã hội.