Tiếp bước Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh hứa hẹn 'yên bề gia thất', lần đầu công khai nhận xét 'thẳng thừng' về tình trẻ kém 14 tuổi?

Showbiz Việt từ trước đến nay có cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển, đến Lệ Quyên – Lâm Bảo Châu và Ngô Thanh Vân – Huy Trần, khoảng cách tuổi 11 này dường như là một số đẹp bởi hầu hết những cặp đôi này đều đã về chung một nhà, hạnh phúc viên mãn. Nếu chưa thì cũng đã ra mắt gia đình và được người thân cũng như bạn bè, khán giả ủng hộ.

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh là một trong những cặp đôi chị em đẹp nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Hai người chênh nhau 14 tuổi, sự khác biệt về tuổi tác giữa Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng không phải là vấn đề quá phức tạp để cản bước hai người đến với nhau. Người hâm mộ nhận xét rằng, có vẻ người đẹp “Áo lụa Hà Đông” đang muốn phá vỡ kỷ lục tuổi tác của những mối tình chị em là 11.

“Đã là tình cảm và hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau. Không có vấn đề gì cả, quan trọng là mình vui vẻ, hạnh phúc thôi. Mình sống cho mình mà”, cô thẳng thắn.

Riêng Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng mặc dù công khai đã lâu nhưng phải đến mới đây, cặp đôi mới thoải mái công khai kế hoạch về lâu về dài với truyền thông. Cụ thể, trong một buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông, nữ diễn viên cho biết bản thân đang hạnh phúc trong giai đoạn yêu đương mật ngọt mà không tuổi tác không phải là vấn đề quá to tát.

Nhận xét về người yêu kém hơn mình 11 tuổi hiện tại, nữ diễn viên không ngại dành cho anh nhiều lời khen có cánh: “Anh Dũng chững chạc, điềm tĩnh chứ không nông nổi so với độ tuổi. Đây là điều tôi luôn tự tin ở bạn trai. Anh chịu học hỏi, đọc nhiều sách, nghiên cứu nên có những quyết định mà ngay cả tôi nhiều lúc không ngờ đến.”

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện - Ảnh: Internet

Được biết, lần đầu hai người xuất hiện công khai dưới tư cách là cặp đôi là tại một lễ trao giải ở Seoul, Hàn Quốc năm 2019. Sau đó, Trương Ngọc Ánh cùng Anh Dũng luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện lớn nhỏ, ăn mặc ton sur ton, thể hiện những cử chỉ ân cần, tình cảm nhưng tuyệt nhiên không đưa ra bất kỳ động thái gì xác nhận về câu chuyện này.

Tình trẻ đưa cựu siêu mẫu về quê ra mắt gia đình - Ảnh: Internet

Cô cũng thừa nhận: “Tôi thấy yêu người trẻ không có gì phải ngạc nhiên cả. Hai bên cùng chung chí hướng, suy nghĩ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Bạn ngồi cạnh người có địa vị, giàu có đến mấy mà không cùng giấc mơ, bạn mãi mãi cô đơn”.

Bên cạnh đó, cựu siêu mẫu cũng nói đến lý do cô quyết định quen và ở bên Anh Dũng bất chấp dư luận là vì cô cảm thấy anh không ham mê nổi tiếng cũng không đến với mình vì bất cứ lý do vụ lợi nào. Ngược lại, hai người luôn xuất hiện thầm lặng bên nhau, khẽ giành cho nhau những hành động quan tâm ân cần nhỏ nhặt nhất. Mối quan hệ không quá ồn ào nhưng lại tìm được sở thích, quan điểm chung trong cuộc sống.

Chầm chậm ở bên nhau đã được 2 năm và vẫn mặn nồng như ban đầu. Về phía gia đình, Trương Ngọc Ánh coi Anh Dũng như người nhà của mình khi cô cho phép người yêu cùng chăm sóc con gái đầu lòng của mình. Bên cạnh đó nam diễn viên “Sống Chung Với Mẹ Chồng” cũng ra mắt bạn gái với phụ huynh trong nhà.

Những buổi tụ họp bạn bè cặp đôi luôn 'dính nhau như sam' - Ảnh: Internet

Chứng kiến mỹ nhân phim Hương Ga và tình trẻ hạnh phúc, nhiều fan hâm mộ không khỏi vui mừng như "mở cờ trong bụng". Trải qua nhiều lần đổ vỡ tình cảm, có lẽ Trương Ngọc Ánh đã thực sự tìm được người đàn ông đủ khiến cô tin tưởng, cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Chính vì vậy mà không ít cư dân mạng đang vô cùng mong chờ trong năm nay sẽ có thêm một cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" về chung một nhà, tiếp bước Ngô Thanh Vân - Huy Trần.