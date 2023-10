4 năm hậu ly hôn, Chí Trung bất ngờ nhắc lại vợ cũ Ngọc Huyền, nguyên nhân do đâu?

Chồng cũ nghệ sĩ Ngọc Huyền đã nhanh chóng giải đáp trước câu hỏi của cư dân mạng này: "Đây là người yêu của tôi bạn ạ! Vợ chồng tôi ly hôn lâu rồi".

Phạm Chí Trung giải đáp khi được hỏi "Sao vợ anh dạo này nhìn khác thế?" - Ảnh: Internet

Chí Trung - Ngọc Huyền là cặp đôi đẹp của Showbiz Việt, họ từng cùng nhau trải qua bao sóng gió để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chặng đường của cặp đôi có đến 33 năm gắn bó, hôn nhân được công chúng đánh giá là bền lâu và có phần ngưỡng mộ, còn được gọi là "kiểu mẫu" hay "tiêu chuẩn" của làng nghệ thuật.

Tưởng họ sẽ êm ấm hạnh phúc mãi cho tới đầu năm 2020, thông tin cặp đôi vàng Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn được chính chủ xác nhận. Điều này khiến khán giả vừa bất ngờ vừa không khỏi tiếc nuối.

NSƯT Chí Trung chia sẻ trong chương trình "Lời tự sự" rằng, anh và vợ cũ Ngọc Huyền đã ly thân từ năm 2016 và đến cuối năm 2018 cả hai ly hôn trong sự bình an và văn minh. "Có rất nhiều hỏi là sao chúng tôi sao lại bỏ nhau? Đến một nửa thế giới người ta bỏ nhau, tại sao lại hỏi chúng tôi. Chỉ đơn giản là hai người chúng tôi tự nguyện chia cách để có một cuộc sống tốt hơn", nam nghệ sĩ cho biết.

Gia đình Phạm Chí Trung ngày còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, cặp đôi đã quyết định ly thân để cho nhau khoảng không gian riêng và nhìn nhận lại mình. Thế nhưng không có kết quả tốt đẹp và ly hôn là quyết định cuối cùng.

Đề cập đến lý do dẫn đến việc "đường ai nấy đi", nghệ sĩ Chí Trung cho biết, trước khi chia tay, cả hai cũng ngồi với nhau và không biết nguyên nhân thực sự là gì. "Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già".

Đến năm 2018, Chí Trung và Ngọc Huyền chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau đó, NSND Chí Trung đã có cuộc sống mới hạnh phúc bên tình mới - Á hậu Doanh nhân Ý Lan, kém nam nghệ sĩ 17 tuổi.

Ngược lại, hậu ly hôn vợ cũ Ngọc Huyền lại khá kín tiếng về cuộc sống của cô hiện tại. Cô gần như chưa bao giờ công khai kể lại chuyện đã qua.