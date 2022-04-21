Hậu chia tay thiếu gia, Hoà Minzy chia sẻ khiến cộng đồng nghẹn lòng khi nhận “vía” từ bó hoa cưới từ bạn

Dự đám cưới của cầu thủ Hồ Tấn Tài, Hoà Minzy là nhân vật khách mời đặc biệt nhận “vía” từ bó hoa cưới từ một người bạn, cô đã có chia sẻ gì mà khiến người tham dự không khỏi xót xa đến nghẹn lòng.

Thời gian gần đây, showbiz đón nhận nhiều tin không vui về sự đổ vỡ của các cặp đôi tưởng như hạnh phúc mãi về sau. Nối gót người đi trước như Diệp Lâm Anh và Hoàng Oanh, Hoà Minzy đã có nhiều hành động minh chứng cho bản thân và công chúng thấy rằng mình là người phụ nữ mạnh mẽ sau cuộc tình đã "đường ai nấy đi" với bồ cũ thiếu gia. Hơn 3 năm tìm hiểu và chung sống với nhau cò có với nhau một đứa con đầu lòng kháu khỉnh cũng đã gần 2 tuổi nhưng vì chưa đám cưới, nữ ca sĩ chưa có danh phận chính thức nào. Điều này làm nhiều người hâm mộ không thể không tiếc nuối cho thanh xuân của cô nàng hậu chia tay Minh Hải.

Hòa Minzy trong danh sách khách mời đến chung vui cùng cầu thủ Hồ Tấn Tài - Ảnh: Internet Vào hôm qua, Hoà Minzy trong danh sách khách mời đã bất ngờ xuất hiện trong tiệc cưới thân mật và chung vui cùng vợ chồng cầu thủ Hồ Tấn Tài. Tại đây, nữ ca sĩ đã có những phát ngôn đáng chú ý về chuyện yêu đương và hạnh phúc sau cuộc tình đã đổ vỡ của mình. Việc chia sẻ bắt nguồn từ chuyện Hoà Minzy đã bất ngờ được một cô nàng lan tỏa sự may mắn bằng cách tặng lại cho mẹ bé Bo bó hoa cưới cô ấy vừa "xin vía" từ vợ của Hồ Tấn Tài. Cầm trên tay bó hoa có ý nghĩa đặc biệt mà ai cũng biết, Hoà Minzy cười hạnh phúc vừa có phần miễn cưỡng, ngại ngùng thốt ra một câu: "Chị cưới ai?".

Hòa Minzy bất ngờ nhận được hoa cưới mà người bạn vừa "xin vía" cô dâu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau đó mẹ một con đã có phản ứng đối đáp cực tinh tế khiến nhiều người tấm tắc: "Trong cuộc sống này ai cũng mong mình được hạnh phúc cả, chị cũng mong tất cả mọi người ở đây được hạnh phúc. Chị mong ai nhận được bó hoa này cũng sẽ đi đến kết hôn, em nhường lại cho chị thì chị cũng hy vọng hạnh phúc sẽ đến với chị và mọi người". Sau khi chia sẻ có phần buồn tủi và khiến mọi người chạnh lòng, Hoà Minzy ôm lấy cô gái "nhường vía" và được mọi người hưởng ứng vỗ tay rần rần. Hòa Minzy ngày còn mặn nồng bên thiếu gia Minh Hải - Ảnh: Internet Hòa Minzy kết thúc mối tình sau 5 năm mặn nồng với bạn trai thiếu gia khiến nhiều người nuối tiếc. Sau khi "đường ai nấy đi", cặp đôi được khen lợi hết lời vì sự văn minh, không ồn ào đấu tố. Hậu tan vỡ, Hòa Minzy đã nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nữ ca sĩ vừa chăm sóc bé Bo vừa tập trung sự nghiệp. Cô dần lấy lại cân bằng cuộc sống, đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ. Giọng ca sinh năm 1995 được khen ngợi khi càng trẻ trung, xinh đẹp hơn trước. Rất nhiều khán giả, đồng nghiệp cũng gửi lời động viên mong Hòa Minzy mạnh mẽ để bước qua cuộc tình tan vỡ.

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