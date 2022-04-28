Cư dân mạng xuýt xoa khen ảnh thẻ ngọt ngào chuẩn 'ngọc nữ' nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn than thở, chuyện gì đây?

Khoe ảnh thẻ ngọt ngào chuẩn 'ngọc nữ' nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi bất lực, chia sẻ 'hỏi trời ai có thấu nỗi đau này'.

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất đỉnh cao, Ninh Dương Lan Ngọc còn được khán giả ưu ái tặng cho danh xưng 'ngọc nữ trăm tỷ của màn ảnh Việt' nhờ sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với vô số phim cán mốc trăm tỷ. Ngoài ra, cô nàng còn ghi điểm bởi ngoại hình xinh đẹp và nhan sắc mỹ miều cùng thần thái sang chảnh, gu thời trang sành điệu ngày càng lên hương của mình. Vì lẽ đó, mỗi 'nhất cử nhất động' của Lan Ngọc đều thu về sự quan tâm không nhỏ từ đông đảo cư dân mạng. Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái tặng cho danh xưng 'ngọc nữ trăm tỷ của màn ảnh Việt' - Ảnh: Internet Trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của cô nàng là bức ảnh thẻ gia hạn Visa Mỹ. Sau khi khoe ảnh thẻ quá đỗi ngọt ngào, tấm ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý của người hâm mộ khi ai ai cũng tấm tắc khen nhan sắc chuẩn 'ngọc nữ' của người đẹp.

Chia sẻ hài hước của Lan Ngọc về bức ảnh dược cộng đồng mạng tấm tắc khen - Ảnh: FBNV Ngoài hình ảnh được đánh giá là nhan sắc kiều diễm, chuẩn "ngọc nữ", nữ diễn viên hài hước đã chia sẻ câu chuyện đằng sau bức ảnh này: "Bà chị chụp cho tôi tấm hình thẻ gia hạn Visa Mỹ. Đi 1 nhóm 3 người 1 mình tôi bị loại, hỏi trời có ai thấu nỗi đau này". Có thể thấy, tuy ảnh thẻ xinh đẹp như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng có thể vì lớp trang điểm khá đậm nên Lan Ngọc đã không thể "qua cửa" như hội bạn đi chung. Được biết, trên thực tế, không có quy định chụp ảnh visa được phép trang điểm hay không. Tuy nhiên nhiều người cho rằng chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng thôi, vì trang điểm quá đậm sẽ khiến bạn khác nhiều so với lúc đời thường và hiển nhiên bức ảnh này cũng sẽ không đạt yêu cầu.

Trong tấm ảnh thẻ, ngọc nữ đã diện một bộ trang phục màu trắng dễ thấy Lan Ngọc đang khéo khoe phần vai quyến rũ, lớp trang điểm hôm đó cũng rất nhẹ nhàng và mái tóc được hất gọn ra đằng sau gáy chuẩn ảnh thẻ nhưng lại tôn lên nhan sắc mỹ miều cùng vẻ nữ tính của người đẹp. Dân tình không khỏi xuýt xoa thể hiện qua phần bình luận dưới bài post trước nhan sắc khi chụp ảnh thẻ của Lan Ngọc. Không những được cơn mưa lời khen về nhan sắc, một số người hâm mộ còn để lại bình luận đùa rằng có lẽ do cô nàng xinh đẹp quá mức nên mới gặp tình huống "dở khóc dở cười" như vậy. Bình luận của cộng đồng mạng trước nhan sắc của Lan Ngọc và chia sẻ hài hước của cô - Ảnh: FBNV

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