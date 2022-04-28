Phương Trinh Jolie xúc động rơi nước mắt khi xem lại khoảnh khắc con gái 9 tuổi mang nhẫn lên sân khấu trong ngày cưới

Hậu trường 28/04/2022 14:12

Con gái Phương Trinh Jolie bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới và có những tiết lộ thú vị về mối quan hệ với Lý Bình khiến nữ diễn viên và những quan khách có mặt không khỏi xúc động.

Ngày 25/4 vừa qua, lễ cưới của diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ về độ hoành tráng và lộng lẫy. Đây cũng được xem là lễ cưới "mở bát" cho các cặp đôi Vbiz sắp tới. Đáng chú ý hơn cả, ngay tại buổi tiệc ấm cúng, Phương Trinh Jolie lần đầu tiên công khai con gái 9 tuổi của mình trước nhiều bạn bè, gia đình và truyền thông báo chí.

Phương Trinh Jolie xúc động rơi nước mắt khi xem lại khoảnh khắc con gái 9 tuổi mang nhẫn lên sân khấu trong ngày cưới - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie xúc động khi con gái mang nhẫn lên sân khấu - Ảnh: FBNV

Mới đây, khoảnh khắc ấy được nữ diễn viên chia sẻ lại đoạn clip trên trang cá nhân của mình cùng dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Tình yêu của mẹ. Gia đình của em - Lý Bình". Trong đoạn clip, tại khung cảnh lãng mạn của buổi tiệc, bé Mia dạn dĩ giới thiệu về tên của mình cùng cảm xúc ngây ngô khi được hỏi về mối quan hệ với ba Lý Bình khiến nhiều quan khách phải rơi nước mắt vì xúc động.

Tiệc cưới của Phương Trinh Jolie đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giảm nhiệt. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ xúc động khi xem đoạn clip. Đồng thời cũng gửi nhiều lời chúc trăm năm hạnh phúc đến cặp đôi trẻ.

Được biết, Phương Trinh Jolie - Lý Bình sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc vui ở Phú Quốc và đây sẽ là bữa tiệc thân mật trong gia đình, bạn bè để cùng tận hưởng khung cảnh lãng mạn tại thành phố biển.

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