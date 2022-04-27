Bị mỉa mai 'làm màu', 'khoe mẽ' khi tặng 10 cây vàng trong đám cưới, bạn thân Phương Trinh Jolie đáp trả thẳng, nói 1 câu khẳng định tình chị em

Hậu trường 27/04/2022 16:04

Tại hôn lễ, bạn thân Phương Trinh Jolie khi dân tình không khỏi trầm trồ trước món quà cưới 10 cây vàng. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng Phương Trinh Jolie và bạn của mình đang cố "làm màu", "khoe mẽ". Người trong cuộc đáp trả thế nào?

Ngày 25/4, đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình diễn ra trong sự chúc mừng của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Bên cạnh sính lễ khủng cùng sự xuất hiện bất ngờ của bé Mia - con gái Phương Trinh Jolie - thì cộng đồng mạng cũng không khỏi trầm trồ trước món quà cưới 10 cây vàng (ước tính có giá trị gần 700 triệu đồng) mà nữ nghệ sĩ được nhận từ cô bạn thân.

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Phương Trinh Jolie và Lý Bình và vợ chồng bạn thân trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng Phương Trinh Jolie và bạn của mình đang cố "làm màu", "khoe mẽ". Đứng trước những "điều tiếng" trên, mới đây, Hồng Nhung - bạn thân của nữ nghệ sĩ - đã có bài viết dài, giải bày nỗi lòng trên trang cá nhân.

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 10 cây vàng ước tính có giá trị gần 700 triệu đồng - Ảnh: Internet

Theo đó, Hồng Nhung tâm sự: "Có những hôm tụi mình ngồi nói chuyện với nhau vừa tâm sự vừa khóc, kể về những khó khăn của cuộc đời mà mình từng phải trải qua. Em không có chị hai nên luôn cảm thấy từ nhỏ đến lớn luôn phải gồng mình để mạnh mẽ, còn chị thì không có em gái và cũng chưa được sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn".

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Bài viết của Hồng Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về món quà cưới "khủng", bạn thân Phương Trinh cho biết nó mang giá trị tinh thần hơn là vật chất, đại diện cho bên nhà gái cũng như tình cảm chị em của hai người. Cô hy vọng "mọi người đừng xôn xao nữa" vì "có những thứ nó giá trị đến nỗi không định giá được , chứ không phải cân vàng lượng bạc đâu"..

"Ngày chị đi lấy chồng em gái tặng chị món quà thiên về giá trị tình cảm hơn là vật chất, nó đại diện cho bên nhà gái, đại diện cho tình cảm của em gái dành cho chị trong ngày trọng đại theo phong tục Việt Nam mình. Có người nói ra nói vào, nhưng quan trọng nhất trong khoảnh khắc ấy, tụi mình hiểu mình thương nhau biết nhường nào, chị nhỉ.

Mọi người đừng xôn xao nữa, có những thứ nó giá trị đến nỗi không định giá được , chứ không phải cân vàng lượng bạc đâu"- trích bài viết của bạn thân Phương Trinh Jolie.

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Bình luận bên dưới bài viết -  Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, khen ngợi hết lời cho tình cảm thân thiết của cả hai.

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