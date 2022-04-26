Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái riêng sau 9 năm giấu kín, cách xưng hô với Lý Bình khiến nhiều người xúc động

Theo như đoạn clip được chia sẻ, Mia mặc váy trắng bước lên lễ đường và cầm theo nhẫn cưới của cha mẹ. Khi MC hỏi: "Mẹ con đâu Mia", cô bé trả lời: "Mẹ con đang đứng phía sau cùng cha". Khoảnh khắc ái nữ gọi Lý Bình là ba hay nói "Vì ba thương con" khiến không chỉ Phương Trinh mà mọi người trong khán phòng đều xúc động. Trên sân khấu, Mia cũng gửi lời chúc cho ba mẹ trăm năm hạnh phúc và mau chóng có em bé.

Ngày 25/4, Phương Trinh Jolie và Lý Bình chính thức về chung một nhà trong sự chúc mừng của người thân, gia đình và fan hâm mộ. Đáng chú ý, trong buổi lễ còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt đó chính là Nam Phương (tên thường gọi là Mia) - con gái riêng chưa từng được công bố của Phương Trinh Jolie.

Ngoài ra, trong clip, Mia còn cho biết bình thường được bà nội đưa đi học, thỉnh thoảng là mẹ và ba. Ba Bình và bé rất thân thiết, thường đi chơi chung. Qua trên, netizen đoán rằng quan hệ giữa con gái Phương Trinh và nhà chồng rất tốt.

Theo VnExpress, tại bữa tiệc, Mia được gia đình hai bên chăm sóc, ngồi cùng bàn với bố mẹ Lý Bình. Phương Trinh nói nhà chồng cưng chiều Mia, xem bé như cháu gái ruột. Bé sống cùng Lý Bình và mẹ chồng cô được một thời gian. Hồi dịch bệnh căng thẳng đầu năm, bà không được gặp cháu thường xuyên, ngày nào cũng gọi điện để nói chuyện. Tháng 11/2021, Mia góp mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ Lý Bình.

Phương Trinh Jolie, Lý Bình và bé Mia - Ảnh: VnExpress

Theo Tổ Quốc, Lý Bình tâm sự: "Mia xuất hiện trong cuộc tình này như thiên thần. Bình lo khi Trinh và Bình giận nhau, làm sao Bình gặp Mia. Mẹ ruột Lý Bình thương Mia rất nhiều". Tin vui này của cặp đôi khiến dân tình rần rần thích thú.

Được biết, thời gian trước đó, nữ ca sĩ cũng từng vướng dính tin đồn bí mật sinh con vào năm 2016. Tuy nhiên, cô từng lên tiếng: "Ngoài chuyện đồn tôi có con, người ta còn đồn nhiều chuyện động trời hơn nữa cơ. Tôi quá bận rộn với công việc của mình nên không rảnh đến việc đính chính".

Tháng 3/2021, Phương Trinh Jolie xác nhận hẹn hò diễn viên Lý Bình, kém cô 3 tuổi. Trước đó, cặp đôi có 2 năm hẹn hò bí mật. Tới tháng 5/2021, Lý Bình cầu hôn bạn gái. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Lý Bình khoe nhà 5 tầng hoàn thiện đón Tết cùng Phương Trinh Jolie. Tới Valentine, cặp đôi diễn viên khoe giấy chứng nhận kết hôn. Hiện, hạnh phúc của cặp đôi nhận được nhiều sự chúc mừng từ khán giả.

Nguồn video: Zing News