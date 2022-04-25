Vừa lên xe hoa đã vội nói đạo lý hôn nhân bền vững, Phương Trinh Jolie bị CĐM mỉa mai: 'Đời còn dài lắm em ơi, tự tin quá'

Mới đây, hôn lễ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tổ chức lễ cưới tại nhà riêng trong sự chúc phúc của nhiều người. Tuy nhiên, đoạn clip mới của cô dâu lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Vào sáng nay, ngày 25/4, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức lễ cưới tại nhà riêng trong sự chúc mừng của đông đảo người thân, bạn bè. đồng nghiệp. Dù mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân nhưng những triết lý của cô bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân xuất phát từ những trải lòng của Phương Trinh Jolie trước giờ "G". "Hôn nhân hạnh phúc nhất không phải là chỉ mình anh kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chỉ lo chăm chút nhan sắc của bản thân, mà là cả hai cùng nhau phấn đấu. Anh rất giỏi nhưng mà em cũng không kém. Em sẽ hiểu rõ nỗi khổ của anh và anh cũng hiểu rõ nỗi cực nhọc của em. Hôn nhân để vững bền cần học thêm chữ... nhẫn" - Phương Trinh Jolie chia sẻ trong clip mới đây.

Bên dưới đoạn clip, bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra không mấy hài lòng, cho rằng nữ diễn viên quá tự tin. Đồng thời, nhiều người cũng khuyên cô không nên nói trước bất kỳ khi bản thân chỉ mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà cần có thời gian để nếm trải và cảm nhận.

Bình luận bên dưới đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào tháng 3/2022, Phương Trinh Jolie từng gây tranh cãi khi bàn luận chuyện mẹ chồng - nàng dâu khi đặt câu vấn đề: "Tại sao cứ mặc định sống chung với mẹ chồng là phải gây gổ, cãi lộn?". Trong clip, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm: "Đối với Trinh thì không có mẹ chồng hay mẹ vợ gì hết. Đã cưới nhau về là mẹ của chúng ta. Có thể là 2 cá thể chưa bao giờ sống chung với nhau, nên chung sống sẽ xuất hiện những mâu thuẫn khi mà chưa hiểu nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu thôi". Đồng thời, cô cũng khẳng định "cho đi yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc". Phương Trinh bên mẹ chồng - Ảnh: Internet Ý kiến Phương Trinh Jolie khi ấy cũng nhận về nhiều bình luận trái chiều, Bên cạnh những người đồng tình, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng đây là điều chỉ có ở trên phim còn đời thực thì còn phải đợi thời gian trả lời.

Đeo vàng trĩu cổ, nhận tiền mừng sái tay, Phương Trinh Jolie bị CĐM mỉa mai 'cố gắng 10 năm không bằng 1 năm lấy chồng giàu': Chính chủ phản pháo thế nào? Sáng ngày 25/4 hôn lễ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã được diễn ra tại TP.HCM, Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng thì hình ảnh cô dâu nhận quà cưới sái tay cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

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