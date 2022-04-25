Đeo vàng trĩu cổ, nhận tiền mừng sái tay, Phương Trinh Jolie bị CĐM mỉa mai 'cố gắng 10 năm không bằng 1 năm lấy chồng giàu': Chính chủ phản pháo thế nào?

Hậu trường 25/04/2022 14:51

Sáng ngày 25/4 hôn lễ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã được diễn ra tại TP.HCM, Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng thì hình ảnh cô dâu nhận quà cưới sái tay cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sáng ngày 25/4 hôn lễ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã được diễn ra trong niềm hân hoan của 2 gia đình và bạn bè, đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ gần xa.

Phuong Trinh Jolie 6
Phuong Trinh Jolie 5
Người đẹp chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh: FBNV

Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, Phương Trinh Jolie và Lý Bình trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì trong showbiz. Được biết, trước khi chính thức tổ chức hôn lễ vào trưa nay, cả hai đã đăng kí kết hôn vào hồi tháng 1/2022.

Quay trở lại với siêu hôn lễ vừa mới diễn ra, CĐM không khỏi trầm trồ trước độ chịu chi của cặp đôi. Không chỉ diện lễ phục cưới chỉn chu, đắt đỏ mà nhìn vào sính lễ nhà trai mang đến cũng khiến dân tình không khỏi té ngửa. Ngoài sính lễ truyền thống, gia đình chú rể còn "chơi lớn" khi chuẩn bị thêm 2 mâm sính lễ bao gồm vàng miếng và trang sức sáng lấp lánh.

Khi trao sính lễ, mẹ chồng Phương Trinh Jolie đã tặng cho con dâu bộ trang sức kim cương đắt giá. Theo ước tính, giá trị của bộ trang sức này phải trên 2 tỷ đồng. Chưa kể, mẹ chú rể còn hào phóng trao cho con dâu một số lượng lớn vàng miếng với giá trị lên đến 88 lượng vàng. Tổng giá trị sính lễ mà cô dâu mới được gia đình chồng mang đến rước dâu tổng cộng lên tới 5 ký vàng cùng 2 tỷ đồng tiền trang sức.

Phuong Trinh Jolie 4
Mâm lễ vật cưới hỏi thuộc hàng khủng của showbiz Việt - Ảnh: Internet
Phuong Trinh Jolie 3
Mẹ chồng của Phương Trinh Jolie - Ảnh: Vnexpress

 Nhìn hình ảnh nữ diễn viên "vàng đeo trĩu cổ", tay nhận vàng, tiền đến sái tay, CĐM không khỏi ngưỡng mộ trước gia thế khủng của chú rể Lý Bình. Ngay lập tức, nhiều netizen đã đào lại phát ngôn trước đó của mỹ nhân sinh năm 1988 về việc "lấy chồng giàu" cách đây không lâu.

Phuong Trinh Jolie 2
Nhà trai trao sính lễ có giá trị khủng - Ảnh cắt từ clip 

Cụ thể, trong một video, khi được CĐM nhận xét: "Cố gắng 10 năm không bằng 1 năm lấy chồng giàu", cô đã trả lời đầy tinh tế: "Người đó cũng phải như thế nào thì mới lấy được chồng giàu, thì người ta mới xứng đáng chứ".

"Đối với Trinh, để lấy được chồng giàu người đó cũng phải có 1 tài năng gì hoặc đặc điểm gì đó. Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó là vậy. Cho nên nếu mình muốn gặp được 1 đối tượng mà mình mong chờ thì bây giờ mình tự nâng cấp bản thân đi. Mình trau dồi tri thức nè, cố gắng tự lập tài chính nè và có quan điểm sống rõ ràng".

"Lấy chồng giàu không quan trọng bằng việc người ta thương mình bao nhiêu. Bây giờ chỉ cần nâng cấp cuộc sống là làm chủ bản thân mình thay vì ngồi than vãn về cuộc đời. Còn Lọ Lem gặp được Hoàng tử là chỉ có trong truyện cổ tích thôi nha", người đẹp chia sẻ thêm.

Phuong Trinh Jolie 1
Nữ ca sĩ/diễn viên chia sẻ quan điểm về việc lấy chồng giàu - Ảnh cắt từ clip

Quan điểm của nữ ca sĩ tại thời điểm đó nhận được rất nhiều sự đồng tình của CĐM. Bởi Phương Trinh Jolie là một người đẹp tự tin và độc lập trong hoạt động kinh tế có tiếng tại showbiz Việt.

Được biết, Phương Trinh Jolie nổi tiếng với vai trò là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh và diễn viên truyền hình người Việt Nam, bên cạnh đó, mỹ nhân này còn vô cùng "mát tay" trong việc kinh doanh nên không chỉ danh tiếng mà tài năng, gia thế cô đều có đủ. 

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước?

Đám cưới Phương Trinh Jolie - Lý Bình đang rần rần, Netizen 'khám phá' được hôn lễ này thực chất đã được 'tiên tri' từ trước?

Ngay khi đám cưới Phương Trinh Jolie và Lý Bình sắp diễn ra, CĐM đã soi ra được một sản phẩm âm nhạc được cho là lời tiên tri cho chuyện tình yêu của cặp đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Phương Trinh - Lý Bình đám cưới Phương Trinh Jolie

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?