Đeo vàng trĩu cổ, nhận tiền mừng sái tay, Phương Trinh Jolie bị CĐM mỉa mai 'cố gắng 10 năm không bằng 1 năm lấy chồng giàu': Chính chủ phản pháo thế nào?

Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, Phương Trinh Jolie và Lý Bình trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì trong showbiz. Được biết, trước khi chính thức tổ chức hôn lễ vào trưa nay, cả hai đã đăng kí kết hôn vào hồi tháng 1/2022.

Sáng ngày 25/4 hôn lễ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã được diễn ra trong niềm hân hoan của 2 gia đình và bạn bè, đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ gần xa.

Khi trao sính lễ, mẹ chồng Phương Trinh Jolie đã tặng cho con dâu bộ trang sức kim cương đắt giá. Theo ước tính, giá trị của bộ trang sức này phải trên 2 tỷ đồng. Chưa kể, mẹ chú rể còn hào phóng trao cho con dâu một số lượng lớn vàng miếng với giá trị lên đến 88 lượng vàng. Tổng giá trị sính lễ mà cô dâu mới được gia đình chồng mang đến rước dâu tổng cộng lên tới 5 ký vàng cùng 2 tỷ đồng tiền trang sức.

Quay trở lại với siêu hôn lễ vừa mới diễn ra, CĐM không khỏi trầm trồ trước độ chịu chi của cặp đôi. Không chỉ diện lễ phục cưới chỉn chu, đắt đỏ mà nhìn vào sính lễ nhà trai mang đến cũng khiến dân tình không khỏi té ngửa. Ngoài sính lễ truyền thống, gia đình chú rể còn "chơi lớn" khi chuẩn bị thêm 2 mâm sính lễ bao gồm vàng miếng và trang sức sáng lấp lánh.

Mâm lễ vật cưới hỏi thuộc hàng khủng của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mẹ chồng của Phương Trinh Jolie - Ảnh: Vnexpress

Nhìn hình ảnh nữ diễn viên "vàng đeo trĩu cổ", tay nhận vàng, tiền đến sái tay, CĐM không khỏi ngưỡng mộ trước gia thế khủng của chú rể Lý Bình. Ngay lập tức, nhiều netizen đã đào lại phát ngôn trước đó của mỹ nhân sinh năm 1988 về việc "lấy chồng giàu" cách đây không lâu.

Nhà trai trao sính lễ có giá trị khủng - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong một video, khi được CĐM nhận xét: "Cố gắng 10 năm không bằng 1 năm lấy chồng giàu", cô đã trả lời đầy tinh tế: "Người đó cũng phải như thế nào thì mới lấy được chồng giàu, thì người ta mới xứng đáng chứ".

"Đối với Trinh, để lấy được chồng giàu người đó cũng phải có 1 tài năng gì hoặc đặc điểm gì đó. Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó là vậy. Cho nên nếu mình muốn gặp được 1 đối tượng mà mình mong chờ thì bây giờ mình tự nâng cấp bản thân đi. Mình trau dồi tri thức nè, cố gắng tự lập tài chính nè và có quan điểm sống rõ ràng".

"Lấy chồng giàu không quan trọng bằng việc người ta thương mình bao nhiêu. Bây giờ chỉ cần nâng cấp cuộc sống là làm chủ bản thân mình thay vì ngồi than vãn về cuộc đời. Còn Lọ Lem gặp được Hoàng tử là chỉ có trong truyện cổ tích thôi nha", người đẹp chia sẻ thêm.

Nữ ca sĩ/diễn viên chia sẻ quan điểm về việc lấy chồng giàu - Ảnh cắt từ clip

Quan điểm của nữ ca sĩ tại thời điểm đó nhận được rất nhiều sự đồng tình của CĐM. Bởi Phương Trinh Jolie là một người đẹp tự tin và độc lập trong hoạt động kinh tế có tiếng tại showbiz Việt.

Được biết, Phương Trinh Jolie nổi tiếng với vai trò là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh và diễn viên truyền hình người Việt Nam, bên cạnh đó, mỹ nhân này còn vô cùng "mát tay" trong việc kinh doanh nên không chỉ danh tiếng mà tài năng, gia thế cô đều có đủ.