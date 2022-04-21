Hậu 'chia tay' Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh bất ngờ đổi outfit 'kín cổng cao tường', 'chốt hạ' tình hình hiện tại với 'hai chữ' này

Hậu trường 21/04/2022 14:04

Angela Phương Trinh vừa thay đổi style ăn mặc 'kính cổng cao tường'. CĐM xôn xao với dòng trạng thái tiết lộ tình hình hiện tại của cô.

Những ngày gần đây, Angela Phương Trinh liên tiếp là tâm điểm của sự quan tâm vì thường xuyên khoe dáng trên mạng xã hội. Đáng chú ý nhất là màn khoe vòng eo với 6 múi rõ rệt khi tập gym cùng huấn luyện viên Phạm Văn Mách. Khi đi tập, cô cũng chăm diện outfit ôm sát cơ thể để trông quyến rũ và năng động hơn.

Hậu 'chia tay' Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh bất ngờ đổi outfit 'kín cổng cao tường', 'chốt hạ' tình hình hiện tại với 'hai chữ' này - Ảnh 1
Angela Phương Trinh chăm chỉ tập gym cùng Phạm Văn Mách - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, vào tối 20/4, người đẹp Angela Phương Trinh bất ngờ đổi phong cách, kín từ đầu tới chân khác hẳn thường ngày. Cụ thể, nữ diễn viên “Mùi ngò gai” diện trang phục đơn giản, năng động nhưng trông vẫn vô cùng cuốn hút, rạng rỡ và tươi tắn. Ánh mắt sắc lạnh của Angela Phương Trinh cũng được dân tình khen ngợi hết lời. Bên cạnh nhan sắc và thần thái của "bà mẹ nhí", người hâm mộ chăm chăm vào dòng chú thích của cô viết đúng 2 chữ nói rõ mối quan hệ hiện tại: "Một mình".

Hậu 'chia tay' Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh bất ngờ đổi outfit 'kín cổng cao tường', 'chốt hạ' tình hình hiện tại với 'hai chữ' này - Ảnh 2
Dòng trạng thái đầy ẩn ý - Ảnh: IGNV

Trước đó, người đẹp này từng vướng phải không ít chỉ trích của công chúng vì nghi ngờ làm lố chuyện tình cảm với Cao Thái Sơn. Cả hai trên mạng xã hội liên tiếp thể hiện tình cảm với nhau nhưng lại tuyên bố là tri kỷ, chia tay một vài ngày sau đó.

Hậu 'chia tay' Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh bất ngờ đổi outfit 'kín cổng cao tường', 'chốt hạ' tình hình hiện tại với 'hai chữ' này - Ảnh 3
Cao Thái Sơn và Angela từng có lùm xùm tình cảm - Ảnh: IGNV

Hiện tại, không biết dòng trạng thái của Angela Phương Trinh ẩn ý điều gì. Nhưng phải công nhận dù diện trang phục "kín cổng" hay "gymer" thì vẫn tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô nàng.

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên

Angela Phương Trinh lại tiếp tục nói yêu Cao Thái Sơn, khiến netizen tức điên

Angela Phương Trinh đã tung hình ảnh tình tứ cùng những lời lẽ mùi mẫn, ngọt ngào dành cho Cao Thái Sơn, khiến dân mạng "sởn hết gai ốc".

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