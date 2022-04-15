Angela Phương Trinh kéo áo 'khoe vai trần' gân guốc, Cao Thái Sơn 'vẫn yêu' hết mực: Netizen 'chịu hết nổi' réo gọi ngay Nathan Lee

Hậu trường 15/04/2022 11:32

Mới đây, ngay sau khi Angela Phương Trinh khoe ảnh cơ bắp lực điền trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn bất ngờ có động thái 'thả thính' khiến netizen réo vội Nathan Lee.

Tối ngày 14/4, Angela Phương Trinh lại tiếp tục chiêu đãi netizen ảnh cơ bắp đến ngộp thở. Được biết, từ sau khi rời xa hào quang của showbiz, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai liên tục tung ảnh tập gym cùng HLV "hẳn hoi". Loạt ảnh người đẹp khoe bờ vai rộng, cơ lưng "lực sĩ" như thể sắp thi đấu thể hình cấp quốc gia khiến dân tình "nhìn mà sợ".

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Những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên khiến netizen sốc toàn tập - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn, khi trong ảnh khoe cơ băp mới đây, "tình trăm năm" của nữ diễn viên là Cao Thái Sơn bất ngờ chia sẻ lại bài đăng của Angela Phương Trinh ca dành tặng cho "bà mẹ nhí" lời khen có cánh.

Cụ thể, nam ca sĩ bộc bạch: "Anh thích những người khoẻ mạnh và cơ bắp như anh", kèm theo đó là icon trái tim như thay lời yêu thương.

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Cao Thái Sơn tiếp tục 'thả thính' Angela Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình

Đáp lại Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh "thỏ thẻ": "Em cũng thích những người khoẻ mạnh và yêu gym như em…là anh đó!".

Màn "thả thính" qua lại giữa cặp đôi ngay lập tức bị CĐM đưa vào tầm ngắm. Nhiều người réo gọi ngay Nathan Lee. Thậm chí để đáp lại yêu cầu "yêu người thích tập gym" của nữ diễn viên phim Glee, netizen còn gợi ý đầy mỉa mai: "Anh Lee cũng nở nang lắm". 

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CĐM để lại bình luận réo gọi Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trước đó, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh gây bão MXH khi bất ngờ tuyên bố "yêu nhau". Cụ thể, tối 20/2, cả hai bất ngờ đăng tải clip cầu hôn và hứa hẹn sinh con với nhau. Thông tin cả hai xác nhận đang yêu nhau khiến dân tình "ngơ ngác, bật ngửa".

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Cặp đôi thị phi của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 tuần, Angela Phương Trinh bất ngờ tuyên bố "dừng yêu" và chỉ xem Cao Thái Sơn là "tri kỷ". Màn "yêu nhanh, chia tay vội" của cả hai khiến dân tình nghi ngờ chỉ đang tạo drama để gây chú ý, gây bão dư luận.

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Từ khóa:   Angela Phương Trinh Cao Thái Sơn Nathan Lee

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