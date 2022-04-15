Hậu ly hôn, Hoàng Oanh 'xả kho' ảnh bên con trai, biểu cảm của 2 mẹ con thế nào mà khiến dân tình xót xa: 'Giải thoát là hạnh phúc'?

Tối ngày 14/4, trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh gây chú ý khi xả kho loạt ảnh bên quý tử. Ngay lập tức, bài đăng của nàng Á hậu liền gây sốt cõi mạng vì độ đáng yêu của 2 mẹ con. Được biết, sau thông báo ly hôn, đây là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của Hoàng Oanh.

Động thái đầu tiên của Hoàng Oanh trên MXH sau thông báo ly hôn - Ảnh chụp màn hình

Được biết, hiện MC Hoàng Oanh và nhóc tỳ đang ở TP.HCM. Loạt ảnh được hai mẹ con chụp tại các địa điểm tham quan nổi tiếng. Trong ảnh, 2 mẹ con Hoàng Oanh chọn trang phục đời thường. Nàng hậu gây ấn tượng khi diện áo sơ mi đỏ đơn giản, gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. Quý tử nhà Hoàng Oanh cũng tươi không kém. Nhóc tỳ liên tục cười và có nhiều biểu cảm đáng yêu khiến dân tình "mê tít".