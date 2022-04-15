Hậu ly hôn, Hoàng Oanh 'xả kho' ảnh bên con trai, biểu cảm của 2 mẹ con thế nào mà khiến dân tình xót xa: 'Giải thoát là hạnh phúc'?

Hậu trường 15/04/2022 07:00

Tối muộn ngày 14/4, Hoàng Oanh đã đăng tải loạt ảnh bên con trai lên MXH và nhận được vô số lời chúc bình an từ cư dân mạng. Được biết, sau thông báo ly hôn, đây là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của nàng Á hậu.

Tối ngày 14/4, trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh gây chú ý khi xả kho loạt ảnh bên quý tử. Ngay lập tức, bài đăng của nàng Á hậu liền gây sốt cõi mạng vì độ đáng yêu của 2 mẹ con. Được biết, sau thông báo ly hôn, đây là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của Hoàng Oanh.

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Động thái đầu tiên của Hoàng Oanh trên MXH sau thông báo ly hôn - Ảnh chụp màn hình

Được biết, hiện MC Hoàng Oanh và nhóc tỳ đang ở TP.HCM. Loạt ảnh được hai mẹ con chụp tại các địa điểm tham quan nổi tiếng. Trong ảnh, 2 mẹ con Hoàng Oanh chọn trang phục đời thường. Nàng hậu gây ấn tượng khi diện áo sơ mi đỏ đơn giản, gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. Quý tử nhà Hoàng Oanh cũng tươi không kém. Nhóc tỳ liên tục cười và có nhiều biểu cảm đáng yêu khiến dân tình "mê tít".

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Biểu cảm đáng yêu của bé Max khi chụp ảnh cùng mẹ khiến dân tình thích mê - Ảnh: FBNV

Đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên con trai hậu thông báo ly hôn, Hoàng Oanh đính kèm dòng trạng thái: "Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi. Mẹ thương Max lắm, ku Max ơi, Max hí ơi".

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận động viên Hoàng Oanh sớm vượt qua cú sốc do đổ vỡ hôn nhân. Đồng thời cũng có ý kiến cho rằng việc "đường ai nấy đi" của nữ diễn viên phim Tháng Năm Rực Rỡ là sự "giải thoát hạnh phúc".

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Bình luận của netizen - Ảnh chụp màn hình

Được biết, sáng ngày 13/4, Hoàng Oanh đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về cuộc sống hôn nhân. Cụ thể, nàng Á hậu xác nhận cô và ông xã người Mỹ đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục ly hôn.

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Hôn nhân của nàng hậu đổ vỡ khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".

Sáng xác nhận ly hôn chồng Tây, tối lộ diện bên 'trai đẹp' 6 múi chuẩn chỉnh, Hoàng Oanh lần đầu hé lộ 'góc khuất' hôn nhân những ngày xa xứ: Có 'cơm ngon canh ngọt' như tưởng tượng?

Sáng xác nhận ly hôn chồng Tây, tối lộ diện bên 'trai đẹp' 6 múi chuẩn chỉnh, Hoàng Oanh lần đầu hé lộ 'góc khuất' hôn nhân những ngày xa xứ: Có 'cơm ngon canh ngọt' như tưởng tượng?

Tối 13/4, Hoàng Oanh lần đầu lộ diện hậu xác nhận ly hôn chồng Tây. Theo đó, nàng á hậu đảm nhiệm vai trò MC cho một sự kiện tại TP.HCM.

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Từ khóa:   Hoàng Oanh Á hậu Hoàng Anh Hoàng Oanh ly hôn

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