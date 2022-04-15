Hậu ly hôn, Hoàng Oanh 'xả kho' ảnh bên con trai, biểu cảm của 2 mẹ con thế nào mà khiến dân tình xót xa: 'Giải thoát là hạnh phúc'?

Tối muộn ngày 14/4, Hoàng Oanh đã đăng tải loạt ảnh bên con trai lên MXH và nhận được vô số lời chúc bình an từ cư dân mạng. Được biết, sau thông báo ly hôn, đây là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của nàng Á hậu.
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Tối ngày 14/4, trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh gây chú ý khi xả kho loạt ảnh bên quý tử. Ngay lập tức, bài đăng của nàng Á hậu liền gây sốt cõi mạng vì độ đáng yêu của 2 mẹ con. Được biết, sau thông báo ly hôn, đây là động thái đầu tiên trên trang cá nhân của Hoàng Oanh.
Được biết, hiện MC Hoàng Oanh và nhóc tỳ đang ở TP.HCM. Loạt ảnh được hai mẹ con chụp tại các địa điểm tham quan nổi tiếng. Trong ảnh, 2 mẹ con Hoàng Oanh chọn trang phục đời thường. Nàng hậu gây ấn tượng khi diện áo sơ mi đỏ đơn giản, gương mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. Quý tử nhà Hoàng Oanh cũng tươi không kém. Nhóc tỳ liên tục cười và có nhiều biểu cảm đáng yêu khiến dân tình "mê tít".
Đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên con trai hậu thông báo ly hôn, Hoàng Oanh đính kèm dòng trạng thái: "Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi. Mẹ thương Max lắm, ku Max ơi, Max hí ơi".
Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận động viên Hoàng Oanh sớm vượt qua cú sốc do đổ vỡ hôn nhân. Đồng thời cũng có ý kiến cho rằng việc "đường ai nấy đi" của nữ diễn viên phim Tháng Năm Rực Rỡ là sự "giải thoát hạnh phúc".
Được biết, sáng ngày 13/4, Hoàng Oanh đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về cuộc sống hôn nhân. Cụ thể, nàng Á hậu xác nhận cô và ông xã người Mỹ đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục ly hôn.
Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".