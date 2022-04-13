Cụ thể, nàng Á hậu xác nhận cả hai đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục ly hôn.

Sau bài viết gây hoang mang dư luận vào tối 11/4 của ông xã người Mỹ về việc ly hôn, sáng nay (13/4), MC Hoàng Oanh đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về cuộc sống hôn nhân.

Theo đó, những ngày vừa qua, nữ MC giữ im lặng vì muốn hoàn thiện thủ tục rồi mới thông báo đến người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".

Nói về việc nuôi con hậu ly hôn, Hoàng Oanh khẳng định vẫn sẽ cùng chồng yêu thương và chăm sóc bé. Cô viết: "Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà Ngoại, ông bà Nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con! Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình".

Đáng chú ý, cũng trong bài đăng, nữ MC khẳng định bản thân đã cố gắng hết lòng, hết sức nên hiện tại đã có thể vững vàng bước tiếp, đối diện với hôn nhân tan vỡ.

Bên dưới bài viết, nhiều sao Việt như La Thành, Trang Trần... đã để lại bình luận động viên, chúc nữ MC sớm vượt qua.

Nhiều sao Việt hy vọng nữ MC sớm vượt qua nỗi buồn - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trước đó, vào tối muộn ngày 11/4, trên trang cá nhân Instagram, chồng Tây của Á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Anh viết rất rõ ràng, rành mạch bằng tiếng Việt: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh". Tuy nhiên, sau đó ít phút, anh đã xóa bài viết, đồng thời khóa trang cá nhân.

Bài đăng trước đó của ông xã người Mỹ - Ảnh chụp màn hình

Hoàng Oanh - Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt.

Hoàng Oanh - Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019 - Ảnh: Internet