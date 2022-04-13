HOT: Hoàng Oanh chính thức xác nhận đang hoàn thiện thủ tục ly hôn, không hé lộ nguyên do sâu xa, chỉ ngậm ngùi khẳng định 'đã cố gắng hết lòng, hết sức'

Hậu trường 13/04/2022 11:03

Cách đây ít phút, Hoàng Oanh đã có bài viết xác nhận thông tin ly hôn với chồng Tây.

Sau bài viết gây hoang mang dư luận vào tối 11/4 của ông xã người Mỹ về việc ly hôn, sáng nay (13/4), MC Hoàng Oanh đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về cuộc sống hôn nhân.

Cụ thể, nàng Á hậu xác nhận cả hai đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục ly hôn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".

Hoang Oanh 1
Bài viết của Á hậu Hoàng Oanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, những ngày vừa qua, nữ MC giữ im lặng vì muốn hoàn thiện thủ tục rồi mới thông báo đến người hâm mộ.

Nói về việc nuôi con hậu ly hôn, Hoàng Oanh khẳng định vẫn sẽ cùng chồng yêu thương và chăm sóc bé. Cô viết: "Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà Ngoại, ông bà Nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con! Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình".

Đáng chú ý, cũng trong bài đăng, nữ MC khẳng định bản thân đã cố gắng hết lòng, hết sức nên hiện tại đã có thể vững vàng bước tiếp, đối diện với hôn nhân tan vỡ.

Bên dưới bài viết, nhiều sao Việt như La Thành, Trang Trần... đã để lại bình luận động viên, chúc nữ MC sớm vượt qua. 

Hoang Oanh 2
Nhiều sao Việt hy vọng nữ MC sớm vượt qua nỗi buồn - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trước đó, vào tối muộn ngày 11/4, trên trang cá nhân Instagram, chồng Tây của Á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Anh viết rất rõ ràng, rành mạch bằng tiếng Việt: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh". Tuy nhiên, sau đó ít phút, anh đã xóa bài viết, đồng thời khóa trang cá nhân.

Hoang Oanh 3
Bài đăng trước đó của ông xã người Mỹ - Ảnh chụp màn hình

Hoàng Oanh -  Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt. 

Hoang Oanh 4
Hoàng Oanh -  Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019 - Ảnh: Internet

Nguyên văn bài viết của Hoàng Oanh

"Xin chào mọi người,

Là Oanh đây,

Cảm ơn thật nhiều các anh chị bạn bè đã hỏi thăm mà Oanh chưa thể trả lời hết.

Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc.

Còn có ông bà Ngoại, ông bà Nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con!

Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình!

Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh & hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh! Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người!

Oanh cám ơn mọi người đã quan tâm, động viên 2 mẹ con!

Chúc mọi người luôn bình an bên những người thân yêu nhé!".

Hôn nhân của Hoàng Oanh và chồng Tây tan vỡ: Là 'yêu sai người' hay 'chọn sai cách'?

Hôn nhân của Hoàng Oanh và chồng Tây tan vỡ: Là 'yêu sai người' hay 'chọn sai cách'?

Mới đây, thông tin Hoàng Oanh và chồng Tây tan vỡ hôn nhân đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Giữa lúc đó, nhiều diễn đàn mạng bắt đầu 'đào' lại bài diễn thuyết đầy cảm xúc của cô về tình yêu nhiều năm trước và đồn đoán nguyên nhân 'đường ai nấy đi'.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn MC Hoàng Oanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?