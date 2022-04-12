Chồng Tây tuyên bố đã ly hôn Hoàng Oanh rõ ràng bằng tiếng Việt, nàng hậu lại có dòng trạng thái Anh ngữ đầy ẨN TÌNH: CĐM tiếc ngẩn ngơ 'chẳng có chuyện tình nào là cổ tích'

Hậu trường 12/04/2022 06:05

Tối muộn ngày 11/4, chồng Tây của Á hậu Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải story bằng tiếng Việt thông báo chính thức ly hôn khiến dân tình 'sốc toàn tập' vì trước đó không lâu 'đàng gái' mới lên tiếng phủ nhận rạn nứt hôn nhân.

Tối muộn ngày 11/4, trên trang cá nhân Instagram, chồng Tây của Á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Anh viết rất rõ ràng, rành mạch bằng tiếng Việt: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh". 

Hoang Oanh 1
Ông xã của nàng hậu thông báo trên story MXH Instagram - Ảnh chụp màn hình

Thông tin ngày khiến nhiều người vô cùng sốc và tiếc nuối bởi Á hậu Hoàng Oanh và Jack được xem là 1 trong những cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz. Thậm chí mới mấy tháng trước, Hoàng Oanh từng lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt hôn nhân và khẳng định cả 2 vẫn êm ấm. 

Hoang Oanh 2
Thông tin cặp đôi đẹp của showbiz Việt 'đường ai nấy đi' khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Về phía nàng Á hậu, vài tiếng trước đó, Hoàng Oanh đăng dòng trạng thái ẩn ý nói về cảm xúc buồn trên trang cá nhân. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1990 trích dẫn lại câu nói nổi tiếng của nữ diễn viên người Anh - Audrey Hepburm "Nothing is more important than empathy for another human being's suffering. Nothing. Not a career, not wealth, not intelligence, certainly not status. We have to feel for one another if we're going to survive with dignity"

Hoang Oanh 3
Dòng trạng thái của Hoàng Oanh trước khi chồng Tây thông báo ly hôn - Ảnh chụp màn hình

Tạm dịch: "Không có điều gì quan trọng hơn sự đồng cảm với nỗi đau khổ của con người. Không điều gì cả. Không phải sự nghiệp, không phải của cải, không phải trí thông minh, chắc chắn không phải địa vị. Chúng ta phải cảm thông cho nhau nếu chúng ta muốn tồn tại với phẩm giá", Hoàng Oanh viết.

Tuy nhiên, về lời tuyên bố của ông xã, hiện Hoàng Oanh chưa có bất kỳ phản hồi nào. 

Hoang Oanh 4
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Cuối năm 2019, Á hậu/MC Hoàng Oanh lên xe hoa với ông xã người Mỹ Jack Cole. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Sinh nhật đôi của Lệ Quyên và quý tử: Tiệc ở nhà hàng view sông sang chảnh, Lâm Bảo Châu nói 1 câu ghi điểm

Sinh nhật đôi của Lệ Quyên và quý tử: Tiệc ở nhà hàng view sông sang chảnh, Lâm Bảo Châu nói 1 câu ghi điểm

Lệ Quyên và quý tử của mình đã có một bữa tiệc sinh nhật vô cùng hoành tráng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh á hậu Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?