Chồng Tây tuyên bố đã ly hôn Hoàng Oanh rõ ràng bằng tiếng Việt, nàng hậu lại có dòng trạng thái Anh ngữ đầy ẨN TÌNH: CĐM tiếc ngẩn ngơ 'chẳng có chuyện tình nào là cổ tích'

Tối muộn ngày 11/4, chồng Tây của Á hậu Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải story bằng tiếng Việt thông báo chính thức ly hôn khiến dân tình 'sốc toàn tập' vì trước đó không lâu 'đàng gái' mới lên tiếng phủ nhận rạn nứt hôn nhân.

Tối muộn ngày 11/4, trên trang cá nhân Instagram, chồng Tây của Á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Anh viết rất rõ ràng, rành mạch bằng tiếng Việt: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh". Ông xã của nàng hậu thông báo trên story MXH Instagram - Ảnh chụp màn hình Thông tin ngày khiến nhiều người vô cùng sốc và tiếc nuối bởi Á hậu Hoàng Oanh và Jack được xem là 1 trong những cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz. Thậm chí mới mấy tháng trước, Hoàng Oanh từng lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt hôn nhân và khẳng định cả 2 vẫn êm ấm.

Thông tin cặp đôi đẹp của showbiz Việt 'đường ai nấy đi' khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet Về phía nàng Á hậu, vài tiếng trước đó, Hoàng Oanh đăng dòng trạng thái ẩn ý nói về cảm xúc buồn trên trang cá nhân. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1990 trích dẫn lại câu nói nổi tiếng của nữ diễn viên người Anh - Audrey Hepburm "Nothing is more important than empathy for another human being's suffering. Nothing. Not a career, not wealth, not intelligence, certainly not status. We have to feel for one another if we're going to survive with dignity" Dòng trạng thái của Hoàng Oanh trước khi chồng Tây thông báo ly hôn - Ảnh chụp màn hình Tạm dịch: "Không có điều gì quan trọng hơn sự đồng cảm với nỗi đau khổ của con người. Không điều gì cả. Không phải sự nghiệp, không phải của cải, không phải trí thông minh, chắc chắn không phải địa vị. Chúng ta phải cảm thông cho nhau nếu chúng ta muốn tồn tại với phẩm giá", Hoàng Oanh viết.

Tuy nhiên, về lời tuyên bố của ông xã, hiện Hoàng Oanh chưa có bất kỳ phản hồi nào. Ảnh minh họa: Internet Được biết, Cuối năm 2019, Á hậu/MC Hoàng Oanh lên xe hoa với ông xã người Mỹ Jack Cole. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tay-tuyen-bo-da-ly-hon-hoang-oanh-ro-rang-bang-tieng-viet-nang-hau-lai-co-dong-trang-thai-anh-ngu-day-an-tinh-cdm-tiec-ngan-ngo-chang-co-chuyen-tinh-nao-la-co-tich-461666.html