Thông tin nam diễn viên, võ sư Vũ Hải qua đời khiến cho nhiều khán giả vô cùng thương tiếc. Trước khi rời xa cõi đời, nam diễn viên đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy, ông hưởng dương 62 tuổi.

Chiều ngày 10/4, ông Lê Ngọc Quang - Tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội xác nhận với truyền thông về thông tin diễn viên Vũ Hải qua đời. Trước đó, nam diễn viên phim Người Phán Xử đã điều trị ung thư tủy suốt 3 tháng. Thông tin này khiến ai nấy đều đau lòng. Rất nhiều lời chia buồn đã được gửi đến gia đình của diễn viên Vũ Hải.

Nam diễn viên Vũ Hải - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi qua đời, suốt nhiều tháng qua, khán giả không thấy ông sử dụng MXH. Bài đăng cuối cùng của ông chính là dòng trạng thái chia sẻ lại những kỷ niệm cũ. Trước khi qua đời, võ sư Vũ Hải đã đăng tải lại những hình ảnh lạc quan gặp gỡ bạn bè, đi cafe sáng và vui vẻ làm việc vào 1 năm trước, tuy nhiên, ông không đăng kèm bất kỳ bài viết nào.

Bài đăng gần nhất của võ sư Vũ Hải - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới những bài đăng cũcủa cố diễn viên Người Phán Xử, bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời tiễn biệt và chia buồn với gia quyến.

Nam diễn viên chuyên trị những vai giang hồ kỳ cựu - Ảnh: Internet

Võ sư Vũ Hải sinh năm 1960, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với những vai đáng gờm, có khả năng võ thuật cao. Ông từng đảm nhận vai Hùng Cá Rô trong Người Phán Xử và ông Thắng của Hương Vị Tình Thân. Lúc sinh thời, ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội, phó chưởng môn phái Thăng Long võ đạo.

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