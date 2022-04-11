Khán giả nghẹn ngào đọc lại bài viết cuối cùng của nam diễn viên Người Phán Xử trước khi qua đời: Nhiều tháng ròng không một dòng trạng thái, chỉ ngắm lại những khoảnh khắc lạc quan trong quá khứ

Hậu trường 11/04/2022 14:47

Thông tin nam diễn viên, võ sư Vũ Hải qua đời khiến cho nhiều khán giả vô cùng thương tiếc. Trước khi rời xa cõi đời, nam diễn viên đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy, ông hưởng dương 62 tuổi.

Chiều ngày 10/4, ông Lê Ngọc Quang - Tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội xác nhận với truyền thông về thông tin diễn viên Vũ Hải qua đời. Trước đó, nam diễn viên phim Người Phán Xử đã điều trị ung thư tủy suốt 3 tháng. Thông tin này khiến ai nấy đều đau lòng. Rất nhiều lời chia buồn đã được gửi đến gia đình của diễn viên Vũ Hải.

dien vien Vu Hai 1
Nam diễn viên Vũ Hải - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi qua đời, suốt nhiều tháng qua, khán giả không thấy ông sử dụng MXH. Bài đăng cuối cùng của ông chính là dòng trạng thái chia sẻ lại những kỷ niệm cũ. Trước khi qua đời, võ sư Vũ Hải đã đăng tải lại những hình ảnh lạc quan gặp gỡ bạn bè, đi cafe sáng và vui vẻ làm việc vào 1 năm trước, tuy nhiên, ông không đăng kèm bất kỳ bài viết nào.

dien vien Vu Hai 3
Bài đăng gần nhất của võ sư Vũ Hải - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới những bài đăng cũcủa cố diễn viên Người Phán Xử, bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời tiễn biệt và chia buồn với gia quyến.

dien vien Vu Hai 2
dien vien Vu Hai 4
Nam diễn viên chuyên trị những vai giang hồ kỳ cựu - Ảnh: Internet

Võ sư Vũ Hải sinh năm 1960, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với những vai đáng gờm, có khả năng võ thuật cao. Ông từng đảm nhận vai Hùng Cá Rô trong Người Phán Xử và ông Thắng của Hương Vị Tình Thân. Lúc sinh thời, ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội, phó chưởng môn phái Thăng Long võ đạo. 

Diễn viên - võ sư Vũ Hải trong Người Phán Xử qua đời

Diễn viên - võ sư Vũ Hải trong Người Phán Xử qua đời

Thông tin diễn viên Vũ Hải qua đời khiến nhiều người tiếc thương.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Vũ Hải võ sư Vũ Hải Người phán xử nam diễn viên Người Phán Xử qua đời

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?