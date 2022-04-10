'Cú lừa' cực lớn đến từ Quỳnh Thư: Mới lộ hint nghi 'toang tình' với chồng Diệp Lâm Anh được ít hôm, đã 'quay xe' khẳng định vẫn được 'ai đó' chăm sóc 'như con'?

Hậu trường 10/04/2022 17:03

Mới lộ hint chia tay được ít hôm, Quỳnh Thư đã 'quay xe' cực khét, còn khẳng định được ai đó 'chăm như con', tăng cân vì sống trong hạnh phúc.

Mới đây, hôm 8/4, trên kênh TikTok chính thức của mình, nữ diễn viên Quỳnh Thư đã đăng tải một video với nội dung khẳng định bản thân vẫn còn độc độc thân. Điều này khiến netizen cảm thấy khó hiểu vì trước đó cô bị cho là "trà xanh" chên chân khiến cho hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đổ vỡ. Thậm chí, Quỳnh Thư còn viết: "Độc thân muôn năm. Mấy bạn F.A làm tấm ảnh kỷ niệm không?" càng khiến dân tình thêm hoang mang về tình trạng hiện tại của nữ diễn viên.

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Động thái khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên và thiếu gia Đức Phạm đã toang - Ảnh chụp màn hình

 

Tuy nhiên, đến hôm nay, trên Facebook cá nhân, người đẹp đăng ảnh khoe vòng 1 sexy, viết kèm dòng trạng thái: "Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì em. Thì ra, mập lên là vì được yêu nhiều. Chúc mọi người ngày lễ thật vui vẻ nhé".

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Bài viết mới nhất của Quỳnh Thư - Ảnh chụp màn hình

Dưới phần bình luận, khi một người bạn nói "hạnh phúc sẽ béo", Quỳnh Thư hào hứng tán thành và để lại bình luận trả lời với nội dung: "Không sai tí nào luôn. Như một con heo đúng nghĩa".

 

Nữ diễn viên còn khẳng định thêm bản thân đang "được yêu nhiều, được chăm như con nên mập như heo là có thật". Điều này khiến nhiều người khẳng định Quỳnh Thư vẫn đang hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm nào đó.

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Bình luận của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngay khi bị réo tên vào lùm xùm phá vỡ hạnh phúc của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư vẫn chưa có động thái làm rõ tin đồn.

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Quỳnh Thư được cho là tiểu tam chen chân vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Về phía Diệp Lâm Anh, cô đã dọn ra khỏi nhà chồng được hơn 3 tháng tháng. Cặp đôi hiện đang sống ly thân nhưng người đẹp vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà thiếu gia Đức Phạm.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh ly hôn

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