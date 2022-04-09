Đi du lịch cũng không yên, Phạm Quỳnh Anh liên tục bị netizen 'tóm sống', đồn đoán có bầu: Chính chủ gay gắt như 'đỉa phải vôi', chỉ muốn một đời bình yên

Hậu trường 09/04/2022 19:48

Liên tục bị đồn đoán mang thai vì vòng hai phát tướng, mới đây Phạm Quỳnh Anh đã có bài đăng thể hiện thái độ không vừa ý trên MXH sau hàng loạt lời bình phẩm của netizen.

Thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch tại xứ sở cờ hoa. Đáng chú ý khi netizen nhang chóng "tia" ngay vòng 2 có phần phát tướng của nữ ca sĩ và đồn đoán cô đang mang thai. Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh được cho là mỹ nhân họ Phạm "tay trong tay" với tình trẻ doanh nhân trong chuyến du ngoạn này cũng được cư dân mạng đăng tải và bình luận sôi nổi.

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Phạm Quỳnh Anh trong chuyến du ngoạn tại Mỹ - Ảnh: Internet

Giữa đồn đoán từ cư dân mạng, trên trang cá nhân Facebook giọng ca Tất cả sẽ thay em đã bất ngờ có bài đăng với "khẩu khí" khá bức xúc, nữ ca sĩ viết: "Đã rất nhiều lần mình mong muốn được tôn trọng chuyện cá nhân. Mình chỉ muốn một cuộc đời bình yên, cho gia đình, cho các con, mình làm nghề nghiêm túc, không thích chuyện giật gân, không gây sự với ai. Vậy mà....".

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

 

Theo đó, dù không trực tiếp nhắc đến những lời đồn thổi của CĐM, song màn đáp trả của nữ ca sĩ phần nào cho thấy cô không muốn bị soi mói đời tư quá nhiều.

Trước đó, trong một số lần trả lời với truyền thông, Phạm Quỳnh Anh cũng bày tỏ mong muốn được khán giả nhớ đến mình qua những sản phẩm nghệ thuật hơn là chú ý đến đời tư cá nhân.

Được biết, trước khi đến với mối tình hiện tại, Phạm Quỳnh Anh từng có có cuộc hôn nhân viên mãn với ông bầu Quang Huy. Nữ ca sĩ "bén duyên" với Quang Huy khi vào TP.HCM phát triển sự nghiệp, đầu quân vào công ty của "ông bầu". Từ năm 2002, cặp đôi đã thường xuyên công khai đồng hành từ trong các sản phẩm âm nhạc cho tới ngoài đời. Tuy nhiên, mãi đến 2012, sau 10 năm hẹn hò, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh mới tổ chức đám cưới.

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Chuyện tình đẹp của 'ca sĩ - ông bầu' tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Cả hai từng là đôi vợ chồng "ông bầu - ca sĩ" hot nhất làng giải trí. Tuy nhiên sau đó lại gây tiếc nuối khi đường ai nấy đi vào cuối năm 2018. 

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