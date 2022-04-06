Ông xã đại gia công khai nói một câu mang tính 'sát thương' trên MXH khiến Lan Khuê 'chết điếng', thẳng thừng tuyên bố ly hôn?

Hậu trường 06/04/2022 16:38

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê đã khiến dân tình được một phen xôn xao khi tuyên bố sẽ ly hôn với chồng đại gia chỉ vì một câu nói gây sát thương trên MXH.

Nổi tiếng là cặp đôi trai tài gái sắc đình đám của làng giải trí Việt, Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn luôn khiến CĐM ngưỡng mộ mỗi lần tay trong tay xuất hiện cùng nhau.

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Cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Hạnh phúc viên mãn là vậy, nhưng mới đây, CĐM tá hỏa khi phát hiện nữ siêu mẫu bất ngờ đòi ly dị chồng ngay trên MXH.

Cụ thể, mới đây Lan Khuê chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ 2 đàn chị đình đám làng mẫu gồm Hà Hồ, Thanh Hằng trên trang cá nhân. Người đẹp áo dài viết: "Lâu rồi 3 chị em mới được hội ngộ. Chuyện gì bùng nổ đây?".

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'Tam giác quỷ' nhan sắc của làng mẫu Việt - Ảnh: FBNV

Màn đọ sắc hiếm hoi của 3 người đẹp ngay lập tức chiếm sóng MXH và khiến cư dân mạng thích thú, liên tục để lại lời khen dành cho nhan sắc bất phân thắng bại của 3 nàng mẫu hot nhất nhì showbiz Việt.

Tuy nhiên nhan sắc mĩ miều của chân dài làng mẫu không đủ hút CĐM bằng màn tương tác cực hài hước "sặc mùi thuốc súng" của Lan Khuê và ông xã dưới phần bình luận. 

Cụ thể, doanh nhân John Tuấn đã để lại ảnh nhân vật phản diện Riddler trong Batman dưới phần bình luận, trêu chọc Lan Khuê là "bà xã Riddler" vì bộ đồ của nhân vật này với vợ có nét tương đồng về màu sắc và họa tiết.

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Màn bình luận 'sặc mùi thuốc súng' của ông xã Lan Khuê - Ảnh chụp màn hình

Bị chồng "cà khịa" cực gắt, Lan Khuê bức xúc đến độ đòi ly dị thẳng thừng mà không cần hòa giải hay thương thảo.

Màn bình luận qua lại của cặp vợ chồng này khiến dân tình không khỏi thích thú. Nhiều người tá hỏa khi thấy nam doanh nhân dám chọc giận "nóc nhà" quyền lực đến mức đòi "đường ai nấy đi" thế này.

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Cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Sau gần 1 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào đầu tháng 10/2018. Ngày 23/11/2019, Hoa khôi Áo dài hạ sinh quý tử đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Connor.

Quý tử nhà Lan Khuê lần đầu lộ rõ diện mạo: Sinh ra từ vạch đích, thành viên trong gia tộc nổi tiếng chuẩn tổng tài tương lai

Quý tử nhà Lan Khuê lần đầu lộ rõ diện mạo: Sinh ra từ vạch đích, thành viên trong gia tộc nổi tiếng chuẩn tổng tài tương lai

Đây là lần đầu tiên con trai cưng của người đẹp Lan Khuê lộ rõ mặt trên mạng xã hội.

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