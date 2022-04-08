Hậu ly hôn, chồng cũ có tình mới, Lâm Khánh Chi day dứt 'yêu ai cũng bị đá vì thể xác con trai', tuyên bố cuối năm nay sẽ 'lên xe hoa', 'người ấy' vẫn còn là một 'ẩn số'

Hậu trường 08/04/2022 10:51

Trong một livestream mới đây, Lâm Khánh Chi gây sốc khi bất ngờ tuyên bố kết hôn, lên xe hoa vào cuối năm nay sau loạt ồn ào tan vỡ hôn nhân với người cũ - Phi Hùng.

Bên nhau chưa tròn 4 năm, cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng đã quyết định đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Theo đó, tháng 12/2021, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa".

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Tổ ấm của nữ ca sĩ với Phi Hùng trước khi tan vỡ - Ảnh: Internet

Theo đó, tại thời điểm đó, nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi tan vỡ vì có người thứ ba chen chân.

Hậu ly hôn, Phi Hùng nhanh chóng có tình mới và liên tục công khai ảnh chụp thân thiết, "đẹp như mơ" trên MXH. Về phía nữ ca sĩ chuyển giới, cô vướng tin đồ hẹn hò với mẫu trẻ Song Duy, tuy nhiên, Khánh Chi liên tục phản pháo, khẳng định chỉ coi nhau như chị em.

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Lâm Khánh Chi - Song Duy - Ảnh: Internet

Đến mới đây, trên sóng livestream, giọng ca chuyển giới đã có những chia sẻ về chuyện tình yêu gây chú ý. Lâm Khánh Chi cho biết, đường tình duyên của cô gặp nhiều trắc trở: "Yêu ai cũng bị đá vì thể xác là con trai nhưng tâm hồn em là con gái". 

Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ về kế hoạch cuối năm nay. Theo đó, "công chúa" tuyên bố "đi bước nữa" và còn "chơi lớn" sẽ lên xe hoa. Cô tiết lộ: "Khánh Chi năm nay cưới, cuối năm sẽ lên xe hoa. Mấy chị có ủng hộ không? Hôm nay em đẹp quá phải không? Mấy em trai em đứa nào cũng đẹp hết. Khán giả yêu thương Khánh Chi thì ủng hộ cuối năm nay Khánh Chi lên xe hoa lần nữa nha. Ủng hộ thì thả tim cho em".

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Nữ ca sĩ trên sóng livestream - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không rõ nữ ca sĩ đang nói thật hay đùa, song CĐM bắt đầu rần rần đồn đoán về đàng trai. Không ít người nghi ngờ liệu có phải Song Duy hay không bởi trước đó cả hai lộ nhiều ảnh thân thiết, thậm chí tại các sự kiện, mẫu trẻ còn tích cực "nâng khăn sửa váy" cho Lâm Khánh Chi.

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Cư dân mạng cho rằng phải chăng Song Duy chính là người Lâm Khánh Chi nhắc tới khi công khai kế hoạch kết hôn - Ảnh: Internet

Hiện mối quan hệ hậu ly hôn của cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng vẫn nhận được sự quan tâm, chú ý của netizen.

Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi ly hôn Lâm Khánh Chi - Phi Hùng

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