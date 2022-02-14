Lâm Khánh Chi 'hết tình còn nghĩa' nhưng chồng cũ quyết tâm 'phủi sạch' thời gian bên nhau bằng 1 hành động

Hậu trường 14/02/2022 09:21

Sau khi chia tay, Lâm Khánh Chi và phi Hùng có cách cư xử vô cùng khác nhau.

Bên nhau chưa tròn 4 năm, cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng mới đây đã quyết định đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Theo đó, sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa".

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Hôn nhân của cặp đôi chuyển giới tan vỡ khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Ngay sau khi công khai "đường ai nấy đi", cặp đôi liên tục khiến dư luận bàng hoảng khi Phi Hùng bất ngờ tố Lâm Khánh Chi ngoại tình. Bản thân chồng cũ của giọng ca chuyển giới cũng công khai tình mới chỉ sau ít tháng "toang". Về phía Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ phủ nhận chuyện có người thứ ba xen vào hôn nhân. Cô cho biết nhân vật mà chồng cũ tố là "tình mới" của mình chỉ là một người em, người đồng nghiệp thân thiết.

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Ồn ào tố ngoại tình của cặp đôi LGBT đình đám một thời đang khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Internet

Chính những động thái này của cả hai đã khiến dư luận có cái nhìn không mấy thiện cảm với Phi Hùng. Nhiều netizen nhận ra, sau khi ly hôn, anh đã thẳng tay xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp chung với vợ cũ và đăng "không sót tấm nào" với tình mới.

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Trên trang cá nhân, Phi Hùng đã xóa tất cả các ảnh có mặt Lâm Khánh Chi - Ảnh chụp màn hình
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Nữ ca sĩ chuyển giới vẫn giữ lại ảnh cũ - Ảnh chụp màn hình

Riêng Lâm Khánh Chi vẫn giữ lại ảnh như một phần kỷ niệm và luôn dành nhiều lời lẽ tốt đẹp khi nói về chồng cũ. Được biết, hiện con trai của cặp đôi sẽ ở với mẹ, tuy nhiên Phi Hùng có thể thăm con bất cứ khi nào thấy nhớ.

Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém

Hậu thẳng thừng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng khoe tình mới cực ngọt, đàng gái khẳng định chủ quyền bằng hành động 'gắt' không kém

Chồng cũ của Lâm Khánh Chi bất ngờ khoe bức ảnh sexy nghẹt thở của tình mới, viết kèm khẳng định chủ quyền.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi chồng cũ Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng

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