Sau gần 1 ngày gây bão vì bỗng dưng để lại bình luận chia buồn với Sơn Tùng M-TP, em trai Hoài Linh có ngay động thái đầy bất ngờ, dân tình tá hỏa vì 'không lường trước được'

MXH hôm qua 9/4 được phen rần rần trước động thái đổi hết ảnh đại diện và ảnh bìa về màu đen 1 loạt tài khoản MXH của Sơn Tùng M-TP. Ngay sau đó, Facebook chính chủ của Dương Triệu Vũ cũng bất ngờ để lại lời chia buồn với giọng ca Thái Bình lại càng khiến dân tình xôn xao.
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Mới đây, MXH được dịp xôn xao trước động thái đổi hết ảnh đại diện và ảnh bìa 1 loạt tài khoản MXH, Youtube của Sơn Tùng M-TP thành màu đen. Không chỉ vậy, giọng ca Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau còn ấn hủy theo dõi tất cả các tài khoản trên Instagram mà không đưa ra bất kì thông báo gì khiến cho dân tình đồn đoán rần rần trên khắp các diễn đàn mạng.
Được biết, thông thường, hành động thay giao diện mạng xã hội về màu đen là để thông báo tin buồn, tang sự nên dân tình không khỏi hoang mang, liên tục hỏi han nam ca sĩ.
Tuy nhiên, bên cnahj đó, một số ý kiến khác lại cho rằng Sơ Tùng đang muốn gây chú ý để chuẩn bị comeback sau nhiều tháng im lìm vì ồn ào trà xanh, tiểu tam.
Đặc biệt, giữa lúc khán giả đang phân vân trước việc Sơn Tùng M-TP có chuyện buồn hay rục rịch comeback thì tài khoản có tích xanh của Dương Triệu Vũ bất ngờ để lại bình luận dưới bài đăng của giọng ca Thái Bình với nội dung: "Xin chia buồn cùng em và gia quyến".
Đáng chú ý hơn khi chỉ sau đó ít phút, Dương Triệu Vũ cũng đã cho dòng bình luận trên "mất tăm" khỏi bài viết.
Động thái của em trai khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Bởi theo phân tích của nhiều người thì hành động của Sơn Tùng M-TP rất có thể chỉ đơn giản là để gây chú ý, chuẩn bị cho màn comeback hoành tráng. Màn tạo bão dư luận trước thềm trở lại này được nhiều netizen đánh giá là học lại của một số ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift, BigBang...
Hiện, màn "ẩn thân", "hắc hóa" của Sơn Tùng vẫn đang gây chú ý trên khắc các diễn đàn mạng.