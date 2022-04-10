Lâm Vỹ Dạ đòi đi tu ở tuổi 40, CĐM mỉa mai cực gắt, khuyên 'rủ thêm anh em đồng môn', réo gọi cả 'Thầy Ông Nội' và Tịnh Thất Bồng Lai?

Hậu trường 10/04/2022 18:50

Lời tâm sự mới đây của Lâm Vỹ Dạ không chỉ khiến Lý Nhã Kỳ bất ngờ, mà trên các diễn đàn MXH, nhiều khán giả cũng vô cùng bàng hoàng khi bà xã Hứa Minh Đạt bộc bạch dự định ở tuổi 40.

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ đã có màn xuất hiện vô cùng xinh đẹp, sang chảnh bên cạnh Lý Nhã Kỳ trong tập 14 của series “Trà chiều với mợ chảnh".

Trong buổi nói chuyện với đại gia kim cương của showbiz Việt, bà xã Hứa Minh Đạt gây chú ý khi có khá nhiều chia sẻ về hôn nhân và những dự định trong tương lai. Nữ diễn viên cho biết sau hơn 10 năm bên nhau, có hai cậu con trai ngoan ngoãn, hiện tại hôn nhân của cô có thể xem là ổn định và viên mãn.

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Lâm Vỹ Dạ trong buổi gặp gỡ Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất phải kể đến tuyên bố hùng hồn của nữ diễn viên: "Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay 0 đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia".

Lời tâm sự của Lâm Vỹ Dạ không chỉ khiến Lý Nhã Kỳ bất ngờ, mà trên các diễn đàn MXH, nhiều khán giả cũng vô cùng bàng hoàng khi bà xã Hứa Minh Đạt bộc bạch dự định ở tuổi 40.

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Tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Bên dưới những bài viết đề cập đến thông tin trên, hàng loạt khán giả đã để lại bình luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ suy nghĩ hướng thiện của Lâm Vỹ Dạ, thì một số người khó tính hơn cho rằng nữ diễn viên chỉ đang nói "cho vui", thậm chí gay gắt mỉa mai cô "diễn từ trên phim đến ngoài đời". Một số bình luận còn đăng tải hình ảnh Tịnh Thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân để giễu cợt nàng hậu "cầu Bình Lợi".

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Bình luận mỉa mai của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Được biết, giữa năm 2021, nhiều nghệ sĩ Việt vướng phải ồn ào từ thiện khiến cho hình ảnh của họ trong mắt công chúng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cũng từ đây, mỗi lần một sao Việt nào có phát ngôn về việc tu tâm, tích đức, làm điều hướng thiện đều bị netizen đem ra mổ xẻ, mỉa mai, chỉ trích. 

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