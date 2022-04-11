Thông tin tang lễ võ sư Vũ Hải - 'Người Phán Xử', bạn thân nghẹn ngào tiết lộ lời dặn dò cuối cùng của nam diễn viên trên giường bệnh

Hậu trường 11/04/2022 20:00

Võ sư, diễn viên Vũ Hải qua đời ở tuổi 62 do lâm bệnh nặng. Gia đình nam nghệ sĩ cho biết, tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào 12h45 ngày 14/4.

Chiều ngày 10/4, ông Lê Ngọc Quang - Tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội xác nhận với truyền thông về thông tin diễn viên Vũ Hải qua đời. Trước đó, nam diễn viên phim Người Phán Xử đã điều trị ung thư tủy suốt 3 tháng. Thông tin này khiến ai nấy đều đau lòng. Rất nhiều lời chia buồn đã được gửi đến gia đình của diễn viên Vũ Hải.

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Nam diễn viên gây ấn tượng qua những vai diễn giang hồ - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ Zing News, gia đình nam nghệ sĩ cho biết, tang lễ của võ sư, diễn viên Vũ Hải được tổ chức vào 12h45 ngày 14/4 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Cùng ngày, thi hài của ông sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an nghỉ ở Phú Xuyên (Hà Nội).

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Cáo phó võ sư Vũ Hải - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, ông Lê Ngọc Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội, đồng thời là người bạn thân thiết nhất của võ sư Vũ Hải tiết lộ về lời dặn dò cuối cùng võ sư Vũ Hải trên giường bệnh tại nhà riêng trước lúc qua đời.

"Nói về Vũ Hải, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng có lẽ là từ khi Vũ Hải đến với võ thuật. Đó cũng là thời điểm mà chúng tôi quen nhau. Hải là người trưởng thành và phát triển từ bên môn phái Thăng Long Võ Đạo. Tôi biết đến ông ấy từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi ông ấy còn làm trợ lý cho cụ Văn Nhân (cố võ sư Văn Nhân – cố Chưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo).

Ngay từ buổi đầu thì Vũ Hải là một người rất tốt và được đánh giá cao từ chuyên môn đến nhân cách. Suốt từ thời buổi đầu của liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam đến bây giờ, Hải luôn là một trong những võ sư rất nổi tiếng, không chỉ trong lĩnh vực võ thuật mà cả nghệ thuật.

Vũ Hải đặc biệt là người luôn được mọi người rất yêu mến. Quen biết nhau từ rất lâu nhưng tôi chưa bao giờ thấy một ai quen biết mà không có thiện cảm với ông ấy. Vũ Hải là người tốt cho đến lúc chết.

Trước khi Vũ Hải qua đời, ông ấy lúc hấp hối thì Vũ Hải có nói với chị Lan (vợ của võ sư Vũ Hải) rằng ông ấy vẫn còn giữ một khoản tiền quỹ của Hội Võ thuật Hà Nội nên dặn vợ rất cẩn thận rằng phải chuyển lại hết số tiền đó cho hội. Số tiền quỹ đó ít thôi, chẳng nhiều nhặn gì nhưng cho đến lúc chết, ông ấy vẫn luôn nhớ về tập thể, nhớ về đồng đội, nghĩ về cái chung của Hội. Đó là tình yêu và tâm huyết của ông ấy dành cho võ thuật.

Mấy hôm trước, lúc đã rất yếu, Vũ Hải có gặp riêng tôi và nói rằng: "Em có làm sao thì anh lo cho em nhé". Lo ở đây không phải là lo lắng chuyện hậu sự mà lo nốt những trọng trách mà Hải còn dang dở ở Hội Võ thuật Hà Nội. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm điều đó".

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Những người bạn thân thiết của võ sư Vũ Hải - Ảnh: Internet

Võ sư Vũ Hải sinh năm 1960, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với những vai đáng gờm, có khả năng võ thuật cao. Ông từng đảm nhận vai Hùng Cá Rô trong Người Phán Xử và ông Thắng của Hương Vị Tình Thân. Lúc sinh thời, ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội, phó chưởng môn phái Thăng Long võ đạo. Nói về lý do “chuyên trị" những vai đáng gờm trên màn ảnh, diễn viên Vũ Hải tiết lộ rằng, đó là vì ông có khả năng về võ thuật.

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Thông tin nam diễn viên, võ sư Vũ Hải qua đời khiến cho nhiều khán giả vô cùng thương tiếc. Trước khi rời xa cõi đời, nam diễn viên đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy, ông hưởng dương 62 tuổi.

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