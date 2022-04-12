Hôn nhân của Hoàng Oanh và chồng Tây tan vỡ: Là 'yêu sai người' hay 'chọn sai cách'?

Hậu trường 12/04/2022 17:38

Mới đây, thông tin Hoàng Oanh và chồng Tây tan vỡ hôn nhân đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Giữa lúc đó, nhiều diễn đàn mạng bắt đầu 'đào' lại bài diễn thuyết đầy cảm xúc của cô về tình yêu nhiều năm trước và đồn đoán nguyên nhân 'đường ai nấy đi'.

Tối muộn ngày 11/4, trên trang cá nhân Instagram, chồng Tây của Á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Anh viết rất rõ ràng, rành mạch bằng tiếng Việt: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh". 

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Story của ông xã Hoàng Oanh - Ảnh chụp màn hình

Dòng thông báo ngắn của chồng Hoàng Oanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó ít phút, anh đã xóa bài viết, đồng thời khóa trang cá nhân Instagram, về phía Hoàng Oanh, đến nay vẫn chưa có động thái nào liên quan đến thông báo của ông xã.

Giữa lúc dân tình đang tiếc ngẩn ngơ cho mối tình đẹp tựa cổ tích của cả hai thì nhiều diễn đàn mạng bắt đầu "đào" lại bài diễn thuyết đầy cảm xúc của nàng hậu về tình yêu nhiều năm trước và đồn đoán nguyên nhân khiến cặp đôi "đường ai nấy đi".

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Trước khi có thông tin ly hôn, Hoàng Oanh và ông xã là cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một chương trình về tình yêu, nữ MC đã kể câu chuyện của một người chị quen biết và khép lại bài diễn thuyết của mình bằng lời khuyên đến khán giả.

"Bạn có thể nói với tôi là 'Lỡ như mà chúng tôi tan vỡ một lần nữa thì sao?'. Bạn hãy biết rằng khi chúng ta tan vỡ, một - chúng ta yêu sai người, hai - chúng ta yêu sai cách.

Hãy học lại cách yêu. Nếu như bạn tan vỡ một lần nữa, hãy cứ tiếp tục yêu, hãy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình, bởi vì nó luôn tồn tại", Hoàng Oanh chia sẻ. 

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Phát ngôn năm nào của Hoàng Oanh bị đào lại - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, phát ngôn của cô nhận về vô số sự đồng tình của khán giả. Thậm chí đây còn được xem là một trong những câu châm ngôn về tình yêu được giới trẻ truyền tay nhau rộng rãi trên MXH.

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Hiện, nữ MC vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào về thông tin hôn nhân tan vỡ - Ảnh: Internet

Quay trở lại chuyện tình của Hoàng Oanh, nhiều người cũng đang thắc mắc liệu nguyên nhân thực sự khiến cho cuộc hôn nhân như cổ tích của nữ MC tan vỡ là gì. Vì cho đến nay, người trong cuộc vẫn chưa có bất kỳ lời lý giải cụ thể nào.

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Ảnh cưới đẹp như mơ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Được biết, cuối năm 2019, Á hậu/MC Hoàng Oanh lên xe hoa với ông xã người Mỹ Jack Cole. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Bộ ảnh cưới đẹp như mộng của cặp đôi từng gây sốt MXH vì khung cảnh chẳng khác gì cổ tích. Cô dâu diện váy cưới trắng tinh khôi, hạnh phúc sánh đôi bên chú rể bảnh bao. Trước khi chồng Tây chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt.

Hiện, CĐM đang rất mong ngóng câu trả lời từ cặp đôi.

Từ khóa:   Hoàng Oanh á hậu Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn

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