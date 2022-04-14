Sáng xác nhận ly hôn chồng Tây, tối lộ diện bên 'trai đẹp' 6 múi chuẩn chỉnh, Hoàng Oanh lần đầu hé lộ 'góc khuất' hôn nhân những ngày xa xứ: Có 'cơm ngon canh ngọt' như tưởng tượng?

Hậu trường 14/04/2022 06:45

Tối 13/4, Hoàng Oanh lần đầu lộ diện hậu xác nhận ly hôn chồng Tây. Theo đó, nàng á hậu đảm nhiệm vai trò MC cho một sự kiện tại TP.HCM.

Sáng ngày 13/4, MC Hoàng Oanh khiến cả cõi mạng xôn xao khi đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về cuộc sống hôn nhân. Cụ thể, nàng Á hậu xác nhận cô và ông xã người Mỹ đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục ly hôn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".

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Bài đăng xác nhận ly hôn của nàng hậu - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã để lại loạt bình luận động viên người đẹp sớm vượt qua chuyện buồn vì hôn nhân tan vỡ.

Đến tối muộn cùng ngày, Hoàng Oanh lần đầu lộ diện hậu xác nhận ly hôn. Theo đó, cô đảm nhiệm vai trò MC cho một sự kiện tại TP.HCM. Mặc dù vừa trải qua biến cố hôn nhân nhưng trong loạt ảnh tại sự kiện, CĐM dễ dàng nhận ra Hoàng Oanh trông khá tươi tắn, rạng rỡ trong thiết kế đầm trắng thanh lịch, thướt tha.

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Hoàng Oanh tại sự kiện hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Tại sự kiện, nàng Á hậu cũng thoải mái sánh đôi cùng nam thần Quang Đại. Cặp đôi trò chuyện khá thân thiết và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với khách mời tham gia sự kiện.

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Nàng hậu chụp ảnh cùng người mẫu Quang Đại - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cũng trong chương trình, Hoàng Oanh đã lần đầu hé lộ thêm về khoảng thời gian sống cùng chồng và con trai tại Singapore. Theo đó, người đẹp chia sẻ lúc dịch còn căng thẳng ở nước ngoài, khi đi ăn gia đình có 3 người nhưng vẫn phải ngồi 2 bàn để giãn cách. 

Được biết, trong một chương trình truyền hình cách đây không lâu, nữ MC cũng tiết lộ chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" khi 10h đêm cô vẫn phải trông con và rửa chén bát, làm việc nhà. Điều này kéo dài khiến cho tâm lý của nàng hậu thường xuyên chịu áp lực.

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Cặp đôi vẫn sẽ cùng nhau chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Hiện, liên quan đến vấn đề ly hôn, Hoàng Oanh và chồng Tây - Jack Cole đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Cả hai khẳng định vẫn yêu thương và cùng nhau chăm sóc cho nhóc tỳ.

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