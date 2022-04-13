Cụ thể, trên trang cá nhân, Á Hậu Hoàng Oanh đã chính thức đăng tải tâm thư chia sẻ về tuyên bố ly hôn cùng chồng Tây - Jack Cole. Trong tâm thư, Hoàng Oanh cho biết, cô và chồng cũ đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ để ly hôn. Điều này càng khiến cho những người hâm mộ của cả 2 hy vọng họ sẽ quay lại với nhau càng trở nên hụt hẫng và buồn bã hơn.

Trong bài đăng, Hoàng Oanh chỉ nói tóm tắt sơ qua về việc cả cô và chồng đang ly hôn là chuyện có thật và gửi lời cảm ơn đến những người đã hỏi han, quan tâm đến cô trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người đẹp 9x không hề tiết lộ lý do tại sao phải nói lời chia tay với Jack Cole.