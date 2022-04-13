Mới đây nhất, MC Hoàng Oanh đã chính thức lên tiếng xác nhận về việc đã ly hôn với chồng Tây trên trang facebook cá nhân.
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Cụ thể, trên trang cá nhân, Á Hậu Hoàng Oanh đã chính thức đăng tải tâm thư chia sẻ về tuyên bố ly hôn cùng chồng Tây - Jack Cole. Trong tâm thư, Hoàng Oanh cho biết, cô và chồng cũ đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ để ly hôn. Điều này càng khiến cho những người hâm mộ của cả 2 hy vọng họ sẽ quay lại với nhau càng trở nên hụt hẫng và buồn bã hơn.
Trong bài đăng, Hoàng Oanh chỉ nói tóm tắt sơ qua về việc cả cô và chồng đang ly hôn là chuyện có thật và gửi lời cảm ơn đến những người đã hỏi han, quan tâm đến cô trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người đẹp 9x không hề tiết lộ lý do tại sao phải nói lời chia tay với Jack Cole.
Ngoài ra còn có một chi tiết trong bài đăng của cô, khiến người hâm mộ không khỏi không để ý đến, đó chính là phần biểu lộ cảm xúc trong bài đăng của Hoàng Oanh. Người đẹp thể hiện cảm xúc hạnh phúc trong bài đăng xác nhận ly hôn. Cũng chính vì vậy, netizen đang cảm thấy khó hiểu trong câu chuyện này, bởi trước đó không lâu nàng Hậu cũng được các ''thánh soi'' phát hiện vẫn còn để ảnh đại diện Jack và cô trên Instagram.
Trước đó, vào giữa đêm 11/4, chồng Tây của Hoàng Oanh đã đăng tải dòng trạng thái tuyên bô ly hôn bằng tiếng Việt lên Instagram story, bài đăng đã khiến cho người hâm mộ của cặp đôi vô cùng bất ngờ và cảm thấy đáng tiếc cho câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp mà cả 2 đã có với nhau. Trong bài đăng, chồng Tây của Hoàng Oanh viết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh".