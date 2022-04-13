Minh Hằng hé lộ quá trình tổ chức đám cưới, vô tình để lộ một điều đặc biệt: 'Trăm ngàn thứ phải lo'

Hậu trường 13/04/2022 11:08

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Minh Hằng đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới sắp được diễn ra vào tháng 6 tới.

Nhân ngày Valentine Trắng, Minh Hằng đã công khai được bạn trai cầu hôn trước sự bất ngờ của khán giả. Do đó, mọi động thái của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng đã phát trực tiếp để tâm sự về chuyện tổ chức đám cưới. Người đẹp không giấu được sự phấn khích và bỡ ngỡ khi đích thân chuẩn bị hôn lễ sắp tới. Cô hào hứng chia sẻ về việc khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới: "Hai tuần vừa qua mình đã đi nhiều nơi để chọn địa điểm, mình rất thích không gian tại Đà Lạt vì vô cùng mơ mộng. Khi mình xem các lay-out và ý tưởng tổ chức đám cưới cảm thấy đẹp dễ sợ, nếu mình tổ chức ở một nơi không khí lạnh chắc mọi người sẽ cảm thấy lãng mạn hơn".

Minh Hằng hé lộ quá trình tổ chức đám cưới, vô tình để lộ một điều đặc biệt: 'Trăm ngàn thứ phải lo' - Ảnh 1
Minh Hằng tiết lộ quá trình chuẩn bị hôn lễ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới, nữ ca sĩ vẫn còn đang phân vân về váy cưới và nhẫn cưới. Cô bộc bạch: "Mình không biết chọn nhẫn nào sẽ đi đến cuối cuộc đời, nhìn nhẫn nào cũng mê vì có nhiều phong cách khác nhau, về váy cưới cũng tương tự... Một trăm nghìn thứ phải nghĩ, nhưng do mình là nghệ sĩ nên có lợi thế được mặc nhiều trang phục khác nhau nên có thể nắm bắt ưu nhược điểm cơ thể. Nhưng không hề đơn giản, cái gì cũng khó hết. Dù bận rộn nhưng mỗi ngày mình đều cố gắng tập luyện để giữ dáng".

Ngoài ra, Minh Hằng tiết lộ rằng mình từng ước mơ có một đám cưới trên biển, nhưng sau khi lớn đã có suy nghĩ khác. Cô tâm sự: "Vì mình đã đợi 35 năm trong cuộc đời nên muốn làm điều gì độc đáo. Lúc này mình bận rộn nhưng là lúc mình thích nhất, đôi khi quá bay bổng ê-kíp phải níu lại. Một khi đã mở máy và xem đồ cưới và nhẫn tới 5h sáng".

Minh Hằng hé lộ quá trình tổ chức đám cưới, vô tình để lộ một điều đặc biệt: 'Trăm ngàn thứ phải lo' - Ảnh 2
Minh Hằng chia sẻ về việc tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới - Ảnh: FBNV

Mặc dù đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, Minh Hằng vẫn chuẩn bị cho sản phẩm sắp được phát hành trong tháng 4 này. Dự án âm nhạc này là món quà mà cô nàng dành cho người hâm mộ trước khi lên "xe hoa" để theo chàng về dinh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bật mí rằng bạn trai rất ủng hộ thực hiện sản phẩm lần này.

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