Lâm Khánh Chi tay trong tay tình tứ bên "tình tin đồn" không ngần ngại ống kính máy quay.

Vừa qua, showbiz liên tục đón tin buồn khi các cặp vợ chồng được yêu mến nhất nhì Vbiz thông báo ly hôn sau nhiều năm gắn bó, đặc biệt trong đó có ca sĩ Lâm Khánh Chi ly. Cuộc ly hôn của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Đáng chú ý sau khi chia tay, chồng cũ liên tục lên tiếng tố Lâm Khánh Chi về việc ngoại tình trong hôn nhân khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên tuy nhiên cô liên tục công khai xuất hiện thân mật bên chàng trai lạ gây nhiều nghi vấn khó chối cãi.

Sau thông báo ly hôn, chồng cũ tố Lâm Khánh Chi ngoại tình - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Lâm Khánh Chi được "tình tin đồn" tháp tùng đi diễn tại một sự kiện. Đây là lần hiếm hoi cả 2 công khai xuất hiện cùng nhau sau khi những tin đồn được lan truyền.

Không chỉ vậy, trong đoạn clip, Lâm Khánh Chi và anh chàng này còn có nhiều hành động, cử chỉ tình tứ, thân mật, tay trong tay không ngần ngại ống kính máy quay. Có thể thấy, mặc những đồn đoán gần đây, Lâm Khánh Chi vẫn vô cùng tự tin và lạc quan vui vẻ ở thời điểm hiện tại.

Tình tin đồn của Lâm Khánh Chi cũng được dân mạng tặng lời khen là điển trai, có nét phu thê với nữ ca sĩ. Nhiều người hy vọng cặp đôi sẽ sớm công khai mối quan hệ cũng như có cái kết hạnh phúc.

Sau ồn ào chia tay, chồng cũ của Lâm Khánh Chi nhanh chóng có tình mới và không ngại công khai hạnh phúc trên mạng xã hội. Về phần nữ ca sĩ, cô cũng quay về cuộc sống vui vẻ bình thường, hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh chạy show đi diễn với phong thái tự tin, hăng hái.

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