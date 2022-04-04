Hậu ly hôn chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn được 'cưng như trứng mỏng': CĐM thắc mắc 'phải chăng công chúa đã tìm được hoàng tử MỚI'?

Hậu trường 04/04/2022 10:17

Sau khi ly hôn với chồng cũ, Lâm Khánh Chi vướng vào tin đồn yêu đương với nhiều người, trong đó có Song Duy hiện là diễn viên tự do kiêm trợ lý riêng cho "công chúa" bởi loạt hành động thân thiết, cưng chiều hết mực.

Trong một sự kiện mới đây cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ nhau những hình ảnh được cho là Song Duy đang quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ cho Lâm Khánh Chi.

Nữ ca sĩ chuyển giới và "người tình tin đồn" tiếp tục sánh bước thân mật bên nhau. Dù không lên thảm đỏ cùng nhưng Song Duy vẫn có nhiều hành động quan tâm, lo lắng cho người đẹp.

Ngay khi bước xuống xe vào sự kiện, Song Duy đã có những hành động như chỉnh lại tóc và trang phục đầy ngọt ngào cho nữ ca sĩ. Ánh mắt trao nhau đầy trìu mến, dường như không quan tâm đến những đồn đoán tình cảm của khán giả trong thời gian qua.

Hậu ly hôn chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn được 'cưng như trứng mỏng': CĐM thắc mắc 'phải chăng công chúa đã tìm được hoàng tử MỚI'? - Ảnh 1
Song Duy luôn theo cạnh hộ tống cho người đẹp chuyển giới - Ảnh: Internet
Hậu ly hôn chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn được 'cưng như trứng mỏng': CĐM thắc mắc 'phải chăng công chúa đã tìm được hoàng tử MỚI'? - Ảnh 2
"Tình tin đồn" đang chỉnh lại tóc cho Khánh Chi - Ảnh: Internet
Hậu ly hôn chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn được 'cưng như trứng mỏng': CĐM thắc mắc 'phải chăng công chúa đã tìm được hoàng tử MỚI'? - Ảnh 3
Trước đây trong những sự kiện khác Song Duy - Lâm Khánh Chi cũng không ít lần tình tứ - Ảnh: Internet

Trước đó khi chia tay chồng cũ, Lâm Khánh Chi luôn phủ nhận là có người thứ ba chen chân vào và một mực khẳng định là do Phi Hùng còn trẻ ham chơi, nhưng chồng cũ Lâm Khánh Chi kiên quyết là đã có sự xuất hiện của người thứ ba. Ngay lập tức mọi sự quan tâm của dư luận đổ dồn vào Song Duy dù nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết.

Hậu ly hôn chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn được 'cưng như trứng mỏng': CĐM thắc mắc 'phải chăng công chúa đã tìm được hoàng tử MỚI'? - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi một mực phủ nhận Song Duy là "kẻ thứ ba" trong tin đồn chia tay - Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Hậu ly hôn chồng cũ, Lâm Khánh Chi vẫn được 'cưng như trứng mỏng': CĐM thắc mắc 'phải chăng công chúa đã tìm được hoàng tử MỚI'? - Ảnh 5
Trên trang FB cá nhân, nữ ca sĩ vẫn còn lưu lại nhiều hình ảnh với chồng cũ - Ảnh: FB Lâm Khánh Chi

Đến hiện tại, Phi Hùng đã dần ổn định cuộc sống và thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật bên tình mới. Về phía Lâm Khánh Chi, không ít lần nữ ca sĩ than vãn về chuyện tình cảm trên MXH khiến CĐM liên tục khuyên "nối lại tình xưa" với Phi Hùng.

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