Từng HÉT Cát-xê của Hồ Văn Cường lên đến 200 triệu, giờ đây Ngọc Sơn bị CĐM réo gọi vì "không cứu nổi" học trò

Hồi đầu tháng 1/2022 ca sĩ Ngọc Sơn đã gây sốc khi tiết lộ mức cát xê mới của Hồ Văn Cường khi rời bỏ công ty của mẹ nuôi Phi Nhung về với tay anh và "bầu" Thụy lên đến 200 triệu đồng. Cụ thể, anh từng có những chia sẻ với Người Lao Động như sau: "Hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ ký đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi". Ngọc Sơn cũng khẳng định thêm là cát xê của Hồ Văn Cường là độc lập, có tên riêng đàng hoàng chứ Ngọc Sơn không hề đụng chạm đến.

"Bầu" Thụy, Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn đứng chung một khung ảnh theo thứ tự từ trái sang phải - Ảnh: FBNV

Nhưng trong lần xuất hiện gần đây nhất nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường lại gây chú ý mới với loạt nhận xét của cộng đồng mạng cho giọng hát của mình, đa số đều nhận xét: "Đến Ngọc Sơn cũng không cứu nổi".