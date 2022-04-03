Từng HÉT Cát-xê của Hồ Văn Cường lên đến 200 triệu, giờ đây Ngọc Sơn bị CĐM réo gọi vì "không cứu nổi" học trò

Sau loạt căng thẳng, lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung giờ đây Hồ Văn Cường lại đối mặt với vấn đề mới - giọng hát có vấn đề.
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Hồi đầu tháng 1/2022 ca sĩ Ngọc Sơn đã gây sốc khi tiết lộ mức cát xê mới của Hồ Văn Cường khi rời bỏ công ty của mẹ nuôi Phi Nhung về với tay anh và "bầu" Thụy lên đến 200 triệu đồng. Cụ thể, anh từng có những chia sẻ với Người Lao Động như sau: "Hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ ký đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi". Ngọc Sơn cũng khẳng định thêm là cát xê của Hồ Văn Cường là độc lập, có tên riêng đàng hoàng chứ Ngọc Sơn không hề đụng chạm đến.
Nhưng trong lần xuất hiện gần đây nhất nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường lại gây chú ý mới với loạt nhận xét của cộng đồng mạng cho giọng hát của mình, đa số đều nhận xét: "Đến Ngọc Sơn cũng không cứu nổi".
Trong một màn trình diễn được chia sẻ mới đây, Hồ Văn Cường đã thể hiện ca khúc "Về dưới mái nhà". Nam ca sĩ vẫn xuất hiện với phong cách điềm đạm, hiền lành như trước đây.
Đáng nói hơn cả là phần hát của Hồ Văn Cường lại gặp nhiều vấn đề. Giọng hát nghẹt, bí, tù, lên nốt cao không tới và chới với, cột hơi không vững ở nhiều đoạn.
Giai đoạn sau khi nam ca sĩ vỡ giọng, giọng hát đã không còn được hay như trước kia. Giai đoạn này khán giả cũng nghi ngờ nam ca sĩ lười luyện tập vì một phần đã lâu Hồ Văn Cường không ra sản phẩm âm nhạc nào mới. Hiện tại, Hồ Văn Cường đang hoạt động nghệ thuật dưới sự giúp đỡ của nam ca sĩ Ngọc Sơn và "Bầu" Thụy, tuy nhiên trước tình hình này có lẽ Hồ Văn Cường sẽ phải luyện tập rất nhiều để lấy lại hào quang như xưa.